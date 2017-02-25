Кто получит «Оскар»?

Уже завтра в Лос-Анджелесе пройдет традиционная церемония вручения наград Американской киноакадемии. Номинанты волнуются, их поклонники переживают, а кинокритики пытаются определить победителей. И похоже, серьезных сюрпризов не будет.

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Самый больший шанс на победу в номинации «Лучший фильм» у ленты Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». По мнению кинокритика газеты The New York Times Кары Бакли, после премьеры на Венецианском кинофестивале картина, повествующая о любви начинающей актрисы и джазового музыканта, отношения которых испытывает на прочность сценический успех, «буквально всех очаровала». И трудно представить, что что-то может помешать ленте получить главную награду.

Исполнительница главной женской роли в картине Эмма Стоун, скорее всего, обойдет своих соперниц в номинации. А претендентки, надо сказать, серьезные: Изабель Юппер, Рут Негга, Натали Портман и Мерил Стрип.

Дэмьен Шазелл также основной претендент на победу в категории «Лучший режиссер». Что касается номинации «Лучший актер», то Бакли отмечает Кейси Аффлека, сыгравшего в фильме «Манчестер у моря».

Лучшей актрисой второго плана, скорее всего, будет названа Виола Дэвис («Ограды»), а награду как лучший актер второго плана, вероятно, получит Махершала Али («Лунный свет»).

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