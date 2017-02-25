Клуни блеснул с беременной женой в Париже

Голливуд готовится к церемонии «Оскар», а в Париже уже прошло чествование самых талантливых звезд кино. Накануне в столице Франции прошла церемония вручения наград Академии кинематографических искусств и техник «Сезар». И самыми яркими звездами мероприятия стала чета Клуни.

















Джордж Клуни (George Clooney) получил премию за выдающийся вклад в кинематограф. Однако на этот раз актер оказался в тени своей супруги на красной дорожке. Амаль (Amal), которая ждет двойню, появилась в шикарном платье-бюстье от Versace. Причем наряд был идеально подогнан по фигуре беременной адвокатессы, и округлости фигуры выглядели очень гармонично.

Джордж поблагодарил французскую Академию за престижную награду и признался, что сейчас больше всего думает о предстоящем пополнении. «Я с особенным волнением ожидаю того, что нам предстоит пережить в ближайшие месяцы».

По данным таблоидов, маленькие Клуни появятся на свет в июне. Мать Джорджа Нина недавно рассказала, что родятся мальчик и девочка. И будущая бабушка в восторге.

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Источник фото: Globallookpress.com