Ксения Собчак поведала о тяжелых родах

В ноябре прошлого года Ксения Собчак стала мамой. Звезда довольно быстро освоилась с материнскими обязанностями и вернулась к работе. Ксению нередко критикуют за ее активный образ жизни, обвиняя в том, что она мало уделяет времени ребенку. Но Собчак над подобным только посмеивается. И недавно звезда откровенно рассказала о том, как растит сына.

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На днях, возвращаясь из Милана, где проходит Неделя моды, Ксения устроила прямой эфир в Insta и ответила на вопросы поклонников.

По словам звезды, сейчас ей не так просто оставлять сына. «Сын меня очень радует. Мы с Максимом счастливые родители. Платон уже такой крепыш хорошенький, и даже на два дня уехать в командировку от него очень тяжело. Хочется постоянно быть рядом».

На расспросы о том, как проходили роды, Собчак призналась, что рождение первенца далось ей нелегко. «Рожала я естественным образом и прокляла все на свете. Беременность у меня была легкая. Но зато очень тяжелые роды. Я сразу сказала врачам, если я буду орать, мол, делайте мне кесарево, вы мне не делайте. Хорошо, что все это забывается быстро… Я рада, что сделала это сама. Много читала литературы на эту тему и поняла, что для ребенка важно пройти через родовые пути матери. Есть статистика, которая говорит о том, что дети, которые рождаются сами, более выносливые и стрессоустойчивые. Во время родов ребенок испытывает боль не меньшую, чем женщина. У него повышается давление, падает пульс. Но когда он проходит через это, он становится более живучим».

«Мне кажется, это очень важный момент. Ради этого можно и пострадать в кои-то веки», — добавила звезда.

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