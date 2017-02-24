 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Ксения Собчак поведала о тяжелых родах


1 0

В ноябре прошлого года Ксения Собчак стала мамой. Звезда довольно быстро освоилась с материнскими обязанностями и вернулась к работе. Ксению нередко критикуют за ее активный образ жизни, обвиняя в том, что она мало уделяет времени ребенку. Но Собчак над подобным только посмеивается. И недавно звезда откровенно рассказала о том, как растит сына.

На днях, возвращаясь из Милана, где проходит Неделя моды, Ксения устроила прямой эфир в Insta и ответила на вопросы поклонников.

По словам звезды, сейчас ей не так просто оставлять сына. «Сын меня очень радует. Мы с Максимом счастливые родители. Платон уже такой крепыш хорошенький, и даже на два дня уехать в командировку от него очень тяжело. Хочется постоянно быть рядом».

На расспросы о том, как проходили роды, Собчак призналась, что рождение первенца далось ей нелегко. «Рожала я естественным образом и прокляла все на свете. Беременность у меня была легкая. Но зато очень тяжелые роды. Я сразу сказала врачам, если я буду орать, мол, делайте мне кесарево, вы мне не делайте. Хорошо, что все это забывается быстро… Я рада, что сделала это сама. Много читала литературы на эту тему и поняла, что для ребенка важно пройти через родовые пути матери. Есть статистика, которая говорит о том, что дети, которые рождаются сами, более выносливые и стрессоустойчивые. Во время родов ребенок испытывает боль не меньшую, чем женщина. У него повышается давление, падает пульс. Но когда он проходит через это, он становится более живучим».

«Мне кажется, это очень важный момент. Ради этого можно и пострадать в кои-то веки», — добавила звезда.

Ранее мы писали:

Кто растит сына Ксении Собчак? Людмила Нарусова любит внука больше дочери.

Собчак просит не переживать за ее сына. Звезда обратилась к общественности.

Сын Собчак похож на деда.  Эммануил Виторган рассказал о внуке.



0 Не нравится 1 Нравится 24.02.2017 Теги: Ксения Собчак

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 6  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору