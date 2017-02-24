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Лариса Гузеева расстается с мужем?


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Актриса и ведущая Лариса Гузеева переживает непростой период. Как стало известно, звезда разъехалась с супругом, президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. Пока документы на развод не поданы, но, похоже, Лариса Андреевна уже об этом думает.

О проблемах в семье Гузеева рассказала в очередном выпуске шоу «Давай поженимся!». «Мы сейчас с Лелей (дочерью) у Георгия живем, у сына моего», — заявила дама. Она не стала вдаваться в подробности, и теперь светские обозреватели гадают, что же могло послужить причиной расставания?

Стоит отметить, что еще несколько месяцев назад актриса критически отзывалась о поведении мужа. Ведущая говорила, что Бухаров стал слишком часто выезжать в командировки, заметно похудел и позволяет себе некорректно иронизировать. «Подходит ко мне и говорит: "А ты чего так распустилась-то? Летом была нормальная. Ты чего так опять разожралась-то?!"», — рассказывала Лариса Андреевна.

При этом Гузеева отметила, что если супруг решится уйти, она не будет сильно переживать. «Игорь, до свидания! Держать не буду!» — обратилась ведущая к мужу в одном из эфиров «Давай поженимся!».

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1 Не нравится 3 Нравится 24.02.2017 Теги: Лариса Гузеева

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