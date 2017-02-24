Лариса Гузеева расстается с мужем?
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Актриса и ведущая Лариса Гузеева переживает непростой период. Как стало известно, звезда разъехалась с супругом, президентом Федерации рестораторов и отельеров России Игорем Бухаровым. Пока документы на развод не поданы, но, похоже, Лариса Андреевна уже об этом думает.
О проблемах в семье Гузеева рассказала в очередном выпуске шоу «Давай поженимся!». «Мы сейчас с Лелей (дочерью) у Георгия живем, у сына моего», — заявила дама. Она не стала вдаваться в подробности, и теперь светские обозреватели гадают, что же могло послужить причиной расставания?
Стоит отметить, что еще несколько месяцев назад актриса критически отзывалась о поведении мужа. Ведущая говорила, что Бухаров стал слишком часто выезжать в командировки, заметно похудел и позволяет себе некорректно иронизировать. «Подходит ко мне и говорит: "А ты чего так распустилась-то? Летом была нормальная. Ты чего так опять разожралась-то?!"», — рассказывала Лариса Андреевна.
При этом Гузеева отметила, что если супруг решится уйти, она не будет сильно переживать. «Игорь, до свидания! Держать не буду!» — обратилась ведущая к мужу в одном из эфиров «Давай поженимся!».
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Обсуждение 16
Лучшие комментарии
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Ellis_@То, что разойдутся, никого не удивит. Сейчас уже мало кого и мало чем можно удивить. Дело семейное, дело личное. Но зачем надо это публично рассказывать с цитатами, не понимаю. Ваше дело, расставайтесь достойно
24.02.17 15:50 Контекст комментария
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ПрелестьМадам реально запущена и внешне и внутренне. Ничего женского не чувствуется ни с какой стороны. Мужчин понять можно.
24.02.17 10:49 Контекст комментария
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Micha PiterНу сядет на место "невесты", посмотрим, что Роза скажет всё, что она думает о ней и "поучит", как с мужичками образщаться надо :)))
24.02.17 11:14 Контекст комментария
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СимаТочно!
24.02.17 12:19 Контекст комментария
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Юликонпаноптикум . много раз битая по морде сваха, которая свою дочь выдала как овцу и брошенка, будут давать советы как создать семью.
24.02.17 15:06 Контекст комментария
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ВасильеваНельзя с такой жирной холкой надевать такое платье.
25.02.17 10:54
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ну и делапо-моему, это не критика, а справедливое замечание. публичная персона - могла бы последить за весом. тем более, что конституция тела у нее нормальная (когда-то была), судя по жестокому романсу :))))
24.02.17 23:17
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тюн самараМадам, не запущена! Доживи до её лет , а потом комментируй! Эта девушка, крута! В 20 лет , господа - всё
24.02.17 22:52
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ЯДавно пора было. Как ее муж ещё столько терпел? Читала ее интервью и думала: как таких земля носит?
24.02.17 17:34
-
Ellis_@То, что разойдутся, никого не удивит. Сейчас уже мало кого и мало чем можно удивить. Дело семейное, дело личное. Но зачем надо это публично рассказывать с цитатами, не понимаю. Ваше дело, расставайтесь достойно
24.02.17 15:50
-
ЛанаПолностью на ее стороне!
24.02.17 11:27
-
Micha PiterНу сядет на место "невесты", посмотрим, что Роза скажет всё, что она думает о ней и "поучит", как с мужичками образщаться надо :)))
24.02.17 11:14
-
Юликонпаноптикум . много раз битая по морде сваха, которая свою дочь выдала как овцу и брошенка, будут давать советы как создать семью.
24.02.17 15:06
-
-
werfРешится без Ь. Кошмар
24.02.17 10:51
-
ПрелестьМадам реально запущена и внешне и внутренне. Ничего женского не чувствуется ни с какой стороны. Мужчин понять можно.
24.02.17 10:49