Катя Гордон: «Иногда надо физически умереть»

Катя Гордон восстанавливается после тяжелых родов. В ночь с 19 на 20 февраля ведущая родила второго сына, но после начались серьезные осложнения. Как писала артистка, она оказалась на грани смерти, но медикам удалось ее спасти. И теперь Катя считает, что этот неприятный опыт оказался для нее своеобразным подарком.

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Вчера Гордон опубликовала в соцсетях снимок с малышом и сообщила, что для нее началась новая жизнь. «В моей жизни было много людей, лицемерных принцесс, дурно трынкающих на гитарках; рыцарей, махающих шпагами так, что скорее они отсекали себе уши, нежели побеждали зверя, было много тусовщиков, которые вспоминали обо мне, когда я была нужна, и фарцовщиков, впаривающих мне старые истины и сплетни. Иногда надо физически умереть, чтобы послать все на х** ;)», — написала артистка.

«С весны ждите меня новую, с новой музыкой и Новым делом и не подходите ко мне те, кто не отвечает за слова, а также те, кому казаться важнее, чем быть. Моя банда теперь больше. Мы непобедимы», — добавила Катя.

Напомним, сейчас Гордон воспитывает сына Даниила. Второго наследника артистка планировала назвать Даниэлем.

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