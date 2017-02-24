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Катя Гордон: «Иногда надо физически умереть»


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Катя Гордон восстанавливается после тяжелых родов. В ночь с 19 на 20 февраля ведущая родила второго сына, но после начались серьезные осложнения. Как писала артистка, она оказалась на грани смерти, но медикам удалось ее спасти. И теперь Катя считает, что этот неприятный опыт оказался для нее своеобразным подарком.

Вчера Гордон опубликовала в соцсетях снимок с малышом и сообщила, что для нее началась новая жизнь. «В моей жизни было много людей, лицемерных принцесс, дурно трынкающих на гитарках; рыцарей, махающих шпагами так, что скорее они отсекали себе уши, нежели побеждали зверя, было много тусовщиков, которые вспоминали обо мне, когда я была нужна, и фарцовщиков, впаривающих мне старые истины и сплетни. Иногда надо физически умереть, чтобы послать все на х** ;)», — написала артистка.

«С весны ждите меня новую, с новой музыкой и Новым делом и не подходите ко мне те, кто не отвечает за слова, а также те, кому казаться важнее, чем быть. Моя банда теперь больше. Мы непобедимы», — добавила Катя.

Напомним, сейчас Гордон воспитывает сына Даниила. Второго наследника артистка планировала назвать Даниэлем.

Ранее мы писали: 

Катя Гордон: «Хочу посвятить свою жизнь себе». Звезда учится здоровому эгоизму.

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Катя Гордон ищет жениха. Ведущая стала участницей ток-шоу «Давай поженимся!».



0 Не нравится 0 Нравится 24.02.2017 Теги: катя гордон

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