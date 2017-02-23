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Скончался Алексей Петренко


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В Союзе кинематографистов траур. Накануне ушел из жизни известный актер Алексей Петренко. Дата и место похорон пока не сообщаются.

«Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам», — говорится в специальном сообщении.

Как уточняется, артист не дожил месяц до своего дня рождения - 26 марта Петренко исполнилось бы 79 лет.

Алексей Васильевич начал сниматься более 50 лет назад, в 1961 году. На его счету роли более чем в 70 картинах, причем это весьма популярные фильмы: «ТАСС уполномочен заявить», «Жестокий романс» (1984 г.), «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Двадцать дней без войны» (1976 г.), «Женитьба» (1977 г.), «Узник замка Иф» (1989 г.), «Мушкетеры двадцать лет спустя» (1992 г.), «Сибирский цирюльник» (1998 г.), «Воспоминания о Шерлоке Холмсе» (2000 г.), «Доктор Живаго» (2006 г.), «Похороните меня за плинтусом» (2009 г.), «Утомленные солнцем 2» (2010 г.).

В последний раз Петренко блеснул на съемочной площадке в 2014 году. Он сыграл Ветрова в фильме «Виктор» Филиппе Мартинеса.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 1 Нравится 23.02.2017 Теги: Алексей Петренко

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