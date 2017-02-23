Пугачева спела мужчинам

В Crocus City Hall накануне отметили День защитника. В концертном зале прошло шоу «О чем поют мужчины». На сцене выступило немало известных женщин, но особое внимание привлекла Алла Пугачева.

Примадонна все чаще блистает на больших концертах, и вчера она исполнила несколько своих старых хитов и новую композицию «Пою мужчинам». Артистка выступила с душой и задором, и светские обозреватели отметили, что звезда в прекрасной форме. Вот только в последнее время Алла Борисовна все чаще выходит на сцену в своих любимых балахонах, от которых пыталась отказаться на протяжении нескольких лет.

Напомним, в прошлом году появилась информация о возвращении артистки к гастрольной деятельности. Причем репертуар у Пугачевой будет совершенно новый. Звезда записала более десяти новых песен и, по слухам, намерена отравиться в турне по России грядущей весной.

Сама дива прямо на вопросы о гастролях не отвечает. Но на одном из шоу она пояснила, что у нее большая семья, большой дом и маленькие дети, потому ей сейчас особенно нужны деньги.

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