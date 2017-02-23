 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Пугачева спела мужчинам


1 0

В Crocus City Hall накануне отметили День защитника. В концертном зале прошло шоу «О чем поют мужчины». На сцене выступило немало известных женщин, но особое внимание привлекла Алла Пугачева.

Примадонна все чаще блистает на больших концертах, и вчера она исполнила несколько своих старых хитов и новую композицию «Пою мужчинам». Артистка выступила с душой и задором, и светские обозреватели отметили, что звезда в прекрасной форме. Вот только в последнее время Алла Борисовна все чаще выходит на сцену в своих любимых балахонах, от которых пыталась отказаться на протяжении нескольких лет.

Напомним, в прошлом году появилась информация о возвращении артистки к гастрольной деятельности. Причем репертуар у Пугачевой будет совершенно новый. Звезда записала более десяти новых песен и, по слухам, намерена отравиться в турне по России грядущей весной.

Сама дива прямо на вопросы о гастролях не отвечает. Но на одном из шоу она пояснила, что у нее большая семья, большой дом и маленькие дети, потому ей сейчас особенно нужны деньги.

Ранее мы писали:

Пугачева начинает подготовку к концерту. Примадонна возвращается в студию. 

Пугачева показала откровенный снимок. Алла Борисовна становится мегазвездой Instagram.

Пугачева блеснула на празднике лучшей подруги. Алина Редель отметила день рождения. 


0 Не нравится 1 Нравится 23.02.2017 Теги: Алла Пугачева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору