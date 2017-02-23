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Кэти Перри и Бруклин Бекхэм удивили на Brit Awards


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В Лондоне отгремела одна из самых громких звездных церемоний. Вчера на The O2 Arena прошло вручение престижной музыкальной премии Brit Awards. И участники шоу церемонии постарались.

  • Кэти Перри
  • Кэти Перри
  • Рита Ора
  • Рита Ора
  • Элли Голдинг
  • Элли Голдинг
  • Пикси Лотт
  • Николь Шерзингер
  • Николь Шерзингер
  • Бруклин Бекхэм
 
 
 

Brit Awards — британский аналог «Грэмми». Но в отличие от «Грэмми» звездные дамы на красной дорожке соревнуются не в эпатажности, а в гламурной элегантности.

Приятно удивили модных обозревателей Элли Голдинг (Ellie Goulding) и Рита Ора (Rita Ora). Элли блеснула в стильном черном платье, а Рита красовалась в кутюрном платье Alexandre Vauthier. Очень эффектно выглядела Николь Шерзингер (Nicole Scherzinger), также привлек внимание Бруклин Бекхэм (Brooklyn Beckham). Молодой человек позировал фотографам на красной дорожке в объемном пальто, а затем сбросил пальто, и выяснилось, что Бруклин пока вынужден ходить с лангеткой на руке.

Ошеломила публику Кэти Перри (Katy Perry). Девушка появилась на церемонии в роскошном платье Versace, а на сцене устроила впечатляющий перформанс, исполняя композицию Chained to the Rhythm.

Британский музыкант Дэвид Боуи был посмертно признан «Лучшим исполнителем», а также ему присудили награду за «Лучший альбом» с пластинкой Blackstar. Боуи стал первым артистом, который был удостоен награды Brit Awards посмертно.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 23.02.2017 Теги: Brit Awards

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