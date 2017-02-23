Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению»
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Он не раз принимал участие в конкурсе «Евровидение», готовя к выступлению артистов России и СНГ. Однажды даже выступал на сцене лично. А теперь Филипп Киркоров разочаровался. Популярное музыкальное шоу его не интересует, и он советует и другим охладить пыл.
В прошлом году Киркоров готовил к конкурсу Сергея Лазарева. Сергей выступил с эффектным шоу, занял третье место. И тогда у Филиппа произошел перелом.
«Мне неинтересен этот конкурс с определённого этапа его существования, а точнее, с прошлого года, - заявил певец Life.ru. - Для меня он в каком-то смысле перестал существовать. Я глубоко разочарован его политизированностью и ангажированностью. Я не оспариваю победу певицы из Украины Джамалы: за неё так же голосовали жители Европы, как за Сережу Лазарева. Но в зрительском голосовании победил Сергей. Тем не менее в то время, как люди отправляли СМС за него, профессиональное жюри этих же стран поставило ему ноль».
«Настолько очевидна предвзятость и сведение счётов с Россией, что мне абсолютно неинтересно иметь дело с организацией, которая игнорирует мою страну, причём так грубо и так некрасиво. И вам советую уменьшить свой интерес к этому конкурсу, пока они не наведут там порядок. Я бы вообще никого не отправлял туда в этом году!» — добавил Киркоров.
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Обсуждение 6
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* *Никогда не симпатизировала к Киркорову, скорее испытывала легкое к нему отвращение, но сейчас полностью с ним согласна. Впервые в жизни.
23.02.17 20:44
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---это первый случай когда он сказал действительно умную вещь.
23.02.17 18:06
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СимаЕвровидение превратилось в отстой. Только гораздо раньше чем в прошлом году
23.02.17 17:23
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Мишка Северный ТашкентФилипп Прав, правда я как то раньше к нему (конкурсу) охладел когда моя 5 летняя дочь как то спрлсила "папа а бородатые женщины бывают?" "И почему у нашей мамы нет бороды?" , тогда то мне и стало все ясно с этим евровидением.......... гомо сапиенсы
23.02.17 13:11
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Людмила БарнаулПолностью поддерживаю Киркорова-нам нечего там делать.
23.02.17 12:55
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jangers ТулаПротрите глаза! Про это Евровидение можно говорить только ненормативно. Где искусство?! ...Only English (USA)! Это кому нужно? Ответ - на поверхности.
23.02.17 12:26