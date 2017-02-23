Киркоров советует уменьшить интерес к «Евровидению»

Он не раз принимал участие в конкурсе «Евровидение», готовя к выступлению артистов России и СНГ. Однажды даже выступал на сцене лично. А теперь Филипп Киркоров разочаровался. Популярное музыкальное шоу его не интересует, и он советует и другим охладить пыл.

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В прошлом году Киркоров готовил к конкурсу Сергея Лазарева. Сергей выступил с эффектным шоу, занял третье место. И тогда у Филиппа произошел перелом.

«Мне неинтересен этот конкурс с определённого этапа его существования, а точнее, с прошлого года, - заявил певец Life.ru. - Для меня он в каком-то смысле перестал существовать. Я глубоко разочарован его политизированностью и ангажированностью. Я не оспариваю победу певицы из Украины Джамалы: за неё так же голосовали жители Европы, как за Сережу Лазарева. Но в зрительском голосовании победил Сергей. Тем не менее в то время, как люди отправляли СМС за него, профессиональное жюри этих же стран поставило ему ноль».

«Настолько очевидна предвзятость и сведение счётов с Россией, что мне абсолютно неинтересно иметь дело с организацией, которая игнорирует мою страну, причём так грубо и так некрасиво. И вам советую уменьшить свой интерес к этому конкурсу, пока они не наведут там порядок. Я бы вообще никого не отправлял туда в этом году!» — добавил Киркоров.

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