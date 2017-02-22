Варвару напугало землетрясение

Как хорошо провести зиму? Поиграть в снежки, покататься на лыжах, а затем отправиться на несколько дней в теплые страны. Так и сделала певица Варвара. Вместе с супругом артистка решила насладиться солнцем и океаном и отправилась на Бали. И тут девушку ждал сюрприз.

​

Отдых этно-поп-исполнительницы на сказочном острове чуть не испортила стихия. В один из дней артистку всерьез напугали подземные толчки.

«Неожиданно затрясло, стаканы на столе застучали, кровать поехала, и как будто началась турбулентность. У виллы даже крыша соломенная начала падать, — вспоминает певица. — Все это продлилось недолго, но мне показалось вечностью – стало страшно. Слава богу, муж был рядом».

Землетрясение на Бали - обычное дело. Но артистка столкнулась с этим впервые, так что ее испуг неудивителен. Любопытно, что муж Варвары Михаил подземных толчков не заметил, поскольку плавал в бассейне.

Во время отдыха Варвара также побывала в центре острова, в Убуде, побывала в местных храмах, съездила на кофейную плантацию, узнала секреты приготовления элитного кофе и просто наслаждалась природой.

Ранее мы писали:

Джигурде обещан обряд экзорцизма. Бард скандалит с адвокатом жены.

На Ольгу Романовскую совершено нападение. Инцидент произошел на съемках «Ревизорро».