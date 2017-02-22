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Варвару напугало землетрясение


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Как хорошо провести зиму? Поиграть в снежки, покататься на лыжах, а затем отправиться на несколько дней в теплые страны. Так и сделала певица Варвара. Вместе с супругом артистка решила насладиться солнцем и океаном и отправилась на Бали. И тут девушку ждал сюрприз.

Отдых этно-поп-исполнительницы на сказочном острове чуть не испортила стихия. В один из дней артистку всерьез напугали подземные толчки.

«Неожиданно затрясло, стаканы на столе застучали, кровать поехала, и как будто началась турбулентность. У виллы даже крыша соломенная начала падать, — вспоминает певица. — Все это продлилось недолго, но мне показалось вечностью – стало страшно. Слава богу, муж был рядом».

Землетрясение на Бали - обычное дело. Но артистка столкнулась с этим впервые, так что ее испуг неудивителен. Любопытно, что муж Варвары Михаил подземных толчков не заметил, поскольку плавал в бассейне.

Во время отдыха Варвара также побывала в центре острова, в Убуде, побывала в местных храмах, съездила на кофейную плантацию, узнала секреты приготовления элитного кофе и просто наслаждалась природой.

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0 Не нравится 1 Нравится 22.02.2017 Теги: Варвара

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