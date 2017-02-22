Пермякова рассказала о новом романе

Светлана Пермякова обычно редко рассказывает о личном. Но сейчас актрису, похоже, переполняет романтика. В новом интервью артистка с радостью поведала о появлении интересного мужчины в ее жизни.

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Два года назад Светлана рассталась с отцом своей дочери Максимом Скрябиным. Актрисе удалось сохранить с бывшим вполне нормальные отношения, сейчас они вместе воспитывают наследницу. Какое-то время Пермякова анализировала разрыв, затем задумалась о новых отношениях. Недавно артистка познакомилась в театре с интересным мужчиной по имени Александр, и между ними проскочила искра.

«Человек он взрослый, на три года старше меня. Ответственный. Да что там объяснять – он военный. Саша не побоялся подойти, выразить восхищение и пригласить поужинать. Я согласилась. Возможно, это было легкомысленно. Но почувствовала к нему какую-то симпатию. Рада, что этот человек появился в моей жизни. Поскольку я сильно занята, он тоже, не получается дойти даже до конфетно-букетного периода. Все в телефонных разговорах. Бывает, встречаемся на кофе или пообедать... Некоторые вещи Саша пока не чувствует, надо намекать. Говорю ему про День святого Валентина. Он сразу начинает думать, мол, что-то ведь надо дарить, как-то удивлять. Признаюсь: «Мне было бы приятно». И человек от своей военной формы и уставов отходит, не прочь организовать, к примеру, романтический ужин с цветами», — рассказала актриса Starhit.

Светлана не торопит развитие событий и пока не познакомила бойфренда с дочерью. Она рассказала, что Максим знает о ее новом романе и даже немного ревнует. «Но это скорее чувство ответственности. Макс за меня сильно переживает. Хочет, чтобы отношения были серьезные, и, кстати, не раз желал мне встретить военного. Вот и нажелал. Он всегда интересуется, как там Александр. Попозже их познакомлю».

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