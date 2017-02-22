Никита Пресняков задумался о браке?

Никита Пресняков сейчас серьезно занят музыкой. Парень выступает солистом группы Multiverse, принимает участие в различных проектах. Но не забывает молодой человек и о личной жизни. По слухам, Никита и его подруга Алена Краснова подумывают о браке.

С Аленой Никита встречается около трех лет. Молодые люди познакомились, когда Краснова училась в старших классах школы. В прошлом году даже появлялись слухи о беременности девушки, но Пресняков над сплетнями только посмеялся. Но смех смехом, а теперь пара начинает планировать совместное будущее.

«У меня две основные цели. Во-первых, музыка, развитие группы. И если бы я знал, что сейчас все так будет складываться, то начал бы музыкальную деятельность гораздо раньше. Во-вторых, выстроить отношения с моей девушкой Аленой. Нам нужно понимать, что будет дальше, лет через 10, где и как мы будем жить. Сейчас мы об этом интенсивно думаем», — цитирует молодого Пресянкова Starhit.

Публикация от Nikita Presnyakov (@npresnyakov) Фев 14 2017 в 4:18 PST

Кстати, отношения молодых людей складываются вполне гармонично. На День всех влюбленных пара опубликовала романтичное фото, вдохновившее поклонников.

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