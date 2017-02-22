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Гордон рассказала о трудных родах


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Ведущая и певица Катя Гордон на днях стала мамой во второй раз. Артистка родила сына. Но, к сожалению, роды прошли не так легко, как хотелось бы. Как написала в соцсетях Катерина, она оказалась на грани смерти.

В воскресенье Гордон оставила в Insta сообщение о том, что у нее отошли воды и она едет в роддом. Она опубликовала видео поездки в клинику, и подписчики шутили о «родах в прямом эфире».

На протяжении нескольких дней Катя не выходила на связь. Сегодня же звезда поведала о том, что ей пришлось пережить.

«С 19 на 20 я, оказывается, чуть не померла... не буду грузить вас терминами, но из-за сращения кое-чего кое с чем... Ночка выдалась очень непростой для всей больницы и десятков врачей, которые меня спасали. Потеряла более 4 литров крови... Вот первый день в себе... И спешу вам сказать: привет... спасибо тем, кто спас. Может, я не лучший кандидат на пожить... но есть как есть. Сын в норме».

Поклонники поддержали Гордон и пожелали ей здоровья и скорейшего восстановления.

Надо сказать, что незадолго до родов ведущая жаловалась на самочувствие. «Последний месяц – жуткий. Чувак меня запинал внутри, изжога просто от всего и сон как у алкоголика... Морально я в норме, но физически чувствую себя инвалидом».

Ранее мы писали:

Катя Гордон: «Хочу посвятить свою жизнь себе». Звезда учится здоровому эгоизму.

Катя Гордон: «Наш с Сергеем ребенок родится в любви и радости!» Откровенное интервью "Клео". 

Катя Гордон ищет жениха. Ведущая стала участницей ток-шоу «Давай поженимся!».



0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2017 Теги: катя гордон

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