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Бузова готовит откровенный клип


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Ольга Бузова готовится к очередной громкой премьере. Сегодня ведущая представила тизер своего клипа на песню «Привыкаю». И судя по видео, публику ждет нечто весьма откровенное.

 

Песня «Привыкаю» стала своеобразным откровением артистки. В ней она рассказала о личной драме — разводе с Дмитрием Тарасовым. Режиссером клипа выступил Алексей Голубев, и, по словам Алексея, на съемках Бузова показала себя настоящим профессионалом.

Сама Ольга долгое время предпочитала не рассказывать о разрыве, но недавно решилась поведать о том, как сильно она страдала после расставания.

«Для меня начался ад. Я месяц не спала и не ела. Дошло до больших проблем со здоровьем – пришлось даже лежать под капельницами. Мне было так больно, что я не могла ходить, разговаривать, я была в полной прострации и не понимала, что со мной происходит. Раньше я думала, что «земля из-под ног уходит» — это всего лишь эффектная фраза. Но тут физически это ощутила… Я просто не знала, как дальше жить. Я могла высунуться в окно и кричать – просто чтобы выпустить из себя эмоции, чтобы меня не разорвало от боли… А это 20-й этаж! Знаю, маме было очень страшно за меня, но она не подавала виду», - цитирует ведущую издание «7 Дней».

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    Как вам тизер клипа?

Ранее мы писали:

Бузова сосредоточилась на карьере певицы. Звезда записывает новую композицию. 

Бузова объединилась со Ждуном. Ведущая поддержала интернет-мем.​

Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей. 



0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2017 Теги: Ольга Бузова

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