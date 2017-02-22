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Белла Хадид увлечена модным фотографом


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Топ-модель Белла Хадид (Bella Hadid) сейчас нарасхват. Она принимает участие в модных шоу многих известных брендов, при этом успевает блистать в фотосессиях для глянца и даже устраивать личную жизнь. Так, вчера светские обозреватели заметили, как звезда флиртует с неким симпатичным молодым человеком.

 

В понедельник Хадид вместе со своей подругой и коллегой Кендалл Дженнер (Kendall Jenner) блеснула на вечеринке Burberry. Мероприятие проводилось в рамках Недели моды в Лондоне, и на пати развлекались преимущественно те, кто имеет отношение к фэшн-индустрии.

Белла появилась в стильном платье из черной кожи с довольно глубоким декольте и выглядела очень сексапильно. Девушка получила массу комплиментов, но, похоже, всеобщее внимание модель не слишком волновало. Как рапортуют таблоиды, внимание самой Беллы было сосредоточено на некоем модном фотографе, с которым девушка задорно флиртовала. Светские обозреватели заинтригованы и ждут продолжения истории.

Напомним, в прошлом году у Хадид был роман с музыкантом The Weeknd. Пара рассталась, но как недавно признавалась манекенщица в интервью Teen Vogue, она до сих пор чувствует некоторую пустоту в душе. «Этот разрыв стал для меня первым. И сразу публичным. Со стороны вам могло показаться, что я справилась с этим легко, но мне было тяжело пережить расставание. И я все еще переживаю из-за этого. Любовь причиняет боль, но нужно двигаться дальше».

Ранее мы писали:

Белла Хадид переживает разрыв. Модель рассталась с любимым. Белла Хадид стала лицом Dior. Модель делает успехи.

Белла Хадид стала лицом Dior. Модель делает успехи.

Белла Хадид: «Хочу вернуть свою задницу». Модель резко похудела перед шоу Victoria’s Secret.​



0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2017 Теги: Белла Хадид

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Обсуждение 1  

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  • Marana Vilnius
    Не знаю, что уж там нарасхват. Выглядит замученной, усталой, тусклой, особенно на фоне сияющей Дженнер. Может, фото просто неудачное, не знаю. По мне, так Джиджи Хадид гораздо интереснее и привлекательнее.
    		 23.02.17 12:33
         
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