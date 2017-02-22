Андрей Бартенев заменит Александра Васильева

В популярном шоу «Модный приговор» произошли изменения. С марта место историка моды Александра Васильева заменит модельер Андрей Бартенев, известный своими смелыми и эпатажными фэшн-творениями.

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Первый выпуск «Модного приговора» с участием Бартенева выйдет 1 марта. Как уточняется, в роли экспертов по-прежнему будут выступать Эвелина Хромченко и Надежда Бабкина. Васильев же уходит в непродолжительный отпуск. В скором времени историк моды вернется на шоу.

Как напоминают СМИ, шоу «Модный приговор» было представлено в 2007 году и первым ведущим был модельер Вячеслав Зайцев. Александр Васильев сменил его в ноябре 2009 года.

Андрей Бартенев известен как модельер и художник, смело экспериментирующий с формами и цветами. В его портфолио впечатляющие модные шоу и перфомансы: «Спящие красавицы», «Минеральные воды», «Нижнее белье для Африки», проект «Ботанический балет», фестиваль иллюстрации «Институт Улыбки», выставка «Люби кутюр!».

В одном из интервью Бартенев заявил, что «никогда не следил за модой» и ему «всегда было интересно самого себя удивлять».

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