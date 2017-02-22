 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Андрей Бартенев заменит Александра Васильева


0 0

В популярном шоу «Модный приговор» произошли изменения. С марта место историка моды Александра Васильева заменит модельер Андрей Бартенев, известный своими смелыми и эпатажными фэшн-творениями.

Первый выпуск «Модного приговора» с участием Бартенева выйдет 1 марта. Как уточняется, в роли экспертов по-прежнему будут выступать Эвелина Хромченко и Надежда Бабкина. Васильев же уходит в непродолжительный отпуск. В скором времени историк моды вернется на шоу.

Как напоминают СМИ, шоу «Модный приговор» было представлено в 2007 году и первым ведущим был модельер Вячеслав Зайцев. Александр Васильев сменил его в ноябре 2009 года.

Андрей Бартенев известен как модельер и художник, смело экспериментирующий с формами и цветами. В его портфолио впечатляющие модные шоу и перфомансы: «Спящие красавицы», «Минеральные воды», «Нижнее белье для Африки», проект «Ботанический балет», фестиваль иллюстрации «Институт Улыбки», выставка «Люби кутюр!».

В одном из интервью Бартенев заявил, что «никогда не следил за модой» и ему «всегда было интересно самого себя удивлять».

Ранее мы писали:

Васильев похвалил Паулину Андрееву. По словам критика, в актрисе есть что-то колдовское. 

Эвелина Хромченко рассказала о дурном вкусе. По словам Хромченко, важно не только подбирать правильные модели одежды, но и не переступать грань между эпатажем и совершенной безвкусицей. 

Эвелина Хромченко: «На свидание в джинсах ходить не стоит». Гуру отечественной моды любит джинсы, но, по ее мнению, не каждая может их правильно носить. 



0 Не нравится 0 Нравится 22.02.2017 Теги: Модный приговор

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
  • Марианна Санкт-Петербург
    Александр Васильев НЕЗАМЕНИМ !!! Александр учит не только хорошему вкусу и чувству стиля. Он обучает нас всех прекрасным манерам и ВЕЛИКОЛЕПНОМУ РУССКОМУ ЯЗЫКУ ! Очень надеемся, что Александр вернется в Модный приговор.
    		 22.02.17 14:18
         
    1
         
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору