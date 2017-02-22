Амаль Клуни продолжает работу

Недавно чета Клуни обрадовала публику. Было сделано официальное сообщение о том, что голливудский актер и его супруга готовятся к пополнению. А теперь, когда шумиха немного улеглась, будущая мама вернулась к работе.

Публикация от EstiloFama (@estiloffama) Фев 21 2017 в 7:55 PST

Накануне миссис Клуни была замечена в Лондоне. Дама спешила по делам, и судя по толстой стопке бумаг в ее руках, адвокатесса продолжает работать. На Амаль было длинное пальто Stella McCartney, и выглядела адвокатесса весьма стильно.

Тем временем сам Джордж накануне рассказал, что они с супругой договорились о некоторых мерах безопасности. «Мы решили быть более ответственными, избегать опасности. Я больше не поеду в Южный Судан или Конго. Амаль не появится в Ираке и других местах, где, как она знает, ей будут не рады», — цитирует звезду французское издание Paris Match.

Рождение наследников пары ожидается в июне. Известно, что на свет появится королевская парочка - мальчик и девочка. Ранее сообщалось, что актер сильно волнуется. «Он сильно нервничает. Испытывает те же чувства, какие испытывают другие мужчины, готовящиеся впервые стать папами», — рассказали инсайдеры People.

Ранее мы писали:

Джордж Клуни: «Моя жена превосходит меня умом». Откровенное признание.

Амаль и Джордж Клуни без ума друг от друга. Пара не скрывает чувств.