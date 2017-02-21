Собчак снова станет ведущей Премии МУЗ-ТВ

На телеканале МУЗ-ТВ начинается подготовка к ежегодной церемонии вручения премии. Накануне были объявлены дата и имена двух ведущих церемонии. Как обычно, имена остальных звезд пока держатся в секрете.

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Ксения Собчак не сдает позиций. В этом году 9 июня в СК «Олимпийский» она проведет церемонию вручения премии МУЗ-ТВ вместе с Максимом Галкиным. Имена других ведущих будут названы в марте.

Собчак выступит на шоу седьмой раз, Галкин – только в пятый. «Жаль, что я "старше" Галкина только по количеству выходов на сцену, а хотелось бы, чтобы и во всем остальном, – призналась Ксения на завтраке по случаю этого мероприятия. – Имя у него хорошее – Максим, за это его и люблю. У нас получился хороший тандем, где звучат шутки, в основном, конечно, мои. Но иногда и сам Максим блещет», — отметила Ксения.

Режиссером шоу снова выступит Василий Бархатов. «Для меня огромная честь второй раз принимать участие в подготовке Премии МУЗ-ТВ, и не просто премии, а юбилейной 15-й церемонии. В этом году мы довольно сильно поменяем формат и само пространство мероприятия, зрителей ожидает большое количество эффектных сюрпризов», — цитируют СМИ Бархатова.

Накануне, 20 февраля, началось экспертное голосование. Уточняется, что в этом году будет расширен список основных номинаций, еще введены новые специальные награды. Также у зрителей впервые появится возможность не только принять участие в голосовании, но и проявить свои творческие способности. Телеканал МУЗ-ТВ объявил конкурс на самое оригинальное название юбилейной премии.

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