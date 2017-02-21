Первый канал порадовал зрителей. Анонсировано возрождение популярного шоу «Прожекторперисхилтон». Места ведущих займут все те же проверенные кадры - Александр Цекало и Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков.

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В свое время телешоу «Прожекторперисхилтон» считалось одним из самых популярных. Ведущие с юмором обсуждали актуальные темы недели, комментировали новости и высказывания политиков. Как правило, в студию приглашались известные персоны.

В 2012 году неожиданно было объявлено о закрытии проекта. Как уточнялось, программа прекратила существование из-за того, что Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков подписали новые контракты с ТНТ, одним из пунктов в них значился запрет на участие в шоу других каналов.

Теперь Константину Эрнсту удалось снова собрать веселую четверку. Первый выпуск шоу выйдет в эфир 4 марта. Предполагается, что, как и в прежние годы, программу будут показывать по субботам. При этом Иван Ургант продолжит вести собственное шоу «Вечерний Ургант» по будням. По некоторым данным, Цекало также выступает продюсером возрожденного проекта.

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