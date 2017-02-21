 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

«Прожектор­перисхилтон» возвращается


0 0

Первый канал порадовал зрителей. Анонсировано возрождение популярного шоу «Прожекторперисхилтон». Места ведущих займут все те же проверенные кадры - Александр Цекало и Гарик Мартиросян, Иван Ургант и Сергей Светлаков.

​​

В свое время телешоу «Прожекторперисхилтон» считалось одним из самых популярных. Ведущие с юмором обсуждали актуальные темы недели, комментировали новости и высказывания политиков. Как правило, в студию приглашались известные персоны.

В 2012 году неожиданно было объявлено о закрытии проекта. Как уточнялось, программа прекратила существование из-за того, что Гарик Мартиросян и Сергей Светлаков подписали новые контракты с ТНТ, одним из пунктов в них значился запрет на участие в шоу других каналов.

Теперь Константину Эрнсту удалось снова собрать веселую четверку. Первый выпуск шоу выйдет в эфир 4 марта. Предполагается, что, как и в прежние годы, программу будут показывать по субботам. При этом Иван Ургант продолжит вести собственное шоу «Вечерний Ургант» по будням. По некоторым данным, Цекало также выступает продюсером возрожденного проекта.

  •  
    Рисунок
    Как оцениваете возвращение «Прожекторперисхилтон»?

Ранее мы писали:

Галкин изобретает новое шоу. Шоумен увлеченно работает над авторским проектом.

Владимир Познер: «Иван Ургант – очень остроумный человек». Познер восхищен коллегой. 

Константин Эрнст высказался о новогодних шоу. Почему не стоит убирать Пугачеву?


0 Не нравится 0 Нравится 21.02.2017 Теги: ПрожекторПерисХилтон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору