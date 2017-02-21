Павел Буре отказался от американского гражданства

Знаменитый хоккеист Павел Буре долгое время не без успеха вел работу и в России, и в США. Но, похоже, «американский» период для спортсмена закончился. Как стало известно, Буре отказался от гражданства США.

​

Об отказе хоккеиста от американского гражданства сообщил Минфин США. Сам Павел пока не спешит с комментариями.

Как известно, Буре выступал за американские клубы с 1999 по 2003 год. В 2012 году хоккеист был включен в Зал славы НХЛ.

Напомним, в начале 1990-х спортсмен отправился в НХЛ, где «Ванкувер Кэнакс» выбрал его на драфте под общим 113-м номером. В своем первом сезоне Буре стал самым высокооплачиваемым русским игроком в НХЛ. В сезоне 1991/92 его признали лучшим новичком лиги, и тогда же спортсмен получил прозвище Русская Ракета.

В 2005 году Павел объявил об окончании карьеры. Завершив карьеру, спортсмен был занят в нескольких российских проектах, в частности, курировал развитие хоккея на Кубани. В августе 2015 года Буре стал президентом Международной лиги легенд мирового хоккея.

Павел не раз подчеркивал, что предпочитает жить в России. «Всегда говорил, что живу в Москве, а работаю в Северной Америке. Я - один из немногих энхаэловцев, кто в начале 90-х каждый год приезжал в Россию. Особо домой никто не рвался, у людей даже акцент возникал. А я - москвич. Это мой город. Я тут вырос, и мне здесь комфортно».

Ранее мы писали:

Илья Авербух: «Я женат на работе». Фигурист спокойно говорит о личной жизни и не прочь поделиться некоторыми подробностями.

Источник фото: Globallookpress.com