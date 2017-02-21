Кабаева блеснула на турнире художественной гимнастики

На днях в Москве прошел международный турнир по художественной гимнастике «Гран-при Москва 2017». На церемонии открытия выступила заслуженный мастер спорта и олимпийская чемпионка Алина Кабаева. По единодушному мнению светских обозревателей, выглядела Алина Маратовна прекрасно.

Публикация от NewsStars (@newsstarsss) Фев 20 2017 в 1:30 PST

На старте турнира Кабаева обратилась к участникам соревнований с вдохновляющей речью. «Такие турниры, которые объединяют юных спортсменок вместе со звездами, очень важны. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Только сейчас маленькие спортсменки выступили и побежали на трибуны смотреть, как выступает наша сборная, наши олимпийские чемпионки. Это большой шанс, завтра девочка придет на тренировку, и это будет уже другая спортсменка», — подчеркнула гимнастка.

Публикация от InfoRitmica (@inforitmica) Фев 18 2017 в 12:07 PST

По словам Алины, в свое время ей пришлось серьезно поработать над собой. Но достичь побед Кабаева не смогла бы без тренера Ирины Винер.

«Мы столько лет первые на Олимпийских играх - я желаю, чтобы это никогда не кончалось! Вся наша жизнь посвящена только одному - чтобы вы, глядя на нас, гордились своей страной. Я вам всем желаю, чтобы вы тренировались - и для того, чтобы стать олимпийскими чемпионками, и для того, чтобы быть красивыми - с хорошей фигурой, с красивой походкой. Вы - лицо нашей страны», — заявила звезда.

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