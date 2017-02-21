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Джоли показала, как есть тарантулов


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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) в свое время прославилась как девушка, склонная к риску. Она обожала экспериментировать с некоторыми вредными веществами, без особых раздумий соглашалась на опасные трюки. И до сих пор звезде нравится играть с опасностью.

 

На выходных актриса вместе с детьми побывала в Камбодже, где представила свой новый фильм «Сначала они убили моего отца». Теперь в Сети появился новый отрывок интервью Джоли телеканалу ВВС. В ролике звезда объясняет, как правильно готовить насекомых и их есть. Причем Анджелина не только сама лакомится «деликатесами», но и угощает детей.

«Знаете, я подумала о том, что во время войны люди питались жуками, чтобы выжить и не умереть с голоду... — рассуждала знаменитость в процессе приготовления скорпионов и тарантулов. — Стоит начать со сверчков - они хороши с пивом. А уж после вы сможете перейти и к тарантулам. Знаете, это действительно вкусно».

«Не слишком горячий?» — поинтересовалась Джоли у Шайло, когда та попробовала прожаренного паука. А Нокс отметил, что насекомые напоминают ему чипсы.

По словам Анджелины, сама она попробовала насекомых во время первого визита в Камбоджу.

Ранее мы писали:

Дети Джоли с энтузиазмом  изучают иностранные языки. Мэддокс  увлечен русским.​

Джоли клевещет на Питта. Друзья актера возмущены «наговорами» на Брэда. 

Анджелина Джоли эксплуатирует брата. Джеймс Хейвен постоянно занят племянниками. 



1 Не нравится 0 Нравится 21.02.2017 Теги: Анджелина Джоли

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