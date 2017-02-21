 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Эвелина Бледанс представляет модную коллекцию


0 1

Многие известные дамы уже попробовали себя в роли модного дизайнера. Ольга Бузова, Ксения Бородина, Оксана Федорова. Теперь к ним примкнула Эвелина Бледанс. Артистка презентовала свой бренд одежды Аlfa Woman Evelina Bledans.

Недавно Эвелина удивила публику обновленным бюстом, а теперь спешит порадовать собственной модной линией. Причем лицом бренда Бледанс выступает лично - не зря же она решилась на коррекцию груди.

 

«Идея создать собственную марку одежды появилась давно. Очень хотелось сделать то, что будут носить с удовольствием! Изначально мы ставим себе самые высокие планки: собственные модели, воплощенные с помощью лучших дизайнеров, эксклюзивные ткани, самое современное японское оборудование и высокое качество! Мы стремимся к идеалу. И для нас уже нет границ: всё сошьётся!» - сообщается в блоге Аlfa Woman в Insta.

Эвелина уже представила несколько моделей гламурных комбинезонов достаточно насыщенных цветов.

Любопытно, что долгое время Бледанс считается дамой очень яркой, но в списке «Самые стильные звезды» ее имя не найти. «Ее наряды я могу назвать эпатажными, забавными, но не элегантными. На самом деле Эвелина — человек очень милый. Она прекрасная жена, замечательная мама, хороший друг. Но такого имиджа ее одежда не создает. Наоборот, если посмотреть на большинство ее вещей, вырисовывается образ этакой легкомысленной особы. Таких в нашем кинематографе играла Светлана Светличная. Эвелине стоит думать в первую очередь об элегантности и искать более стильные вещи, а не эпатажные. Надо поражать всех своими нарядами, а не отталкивать и смешить», — заметил однажды модный историк Александр Васильев.

Ранее мы писали:

Бледанс проходит очищение. Артистка решилась на кардинальный детокс.

Эвелина Бледанс рассказала о борьбе с морщинками. Звезда не против пластики.

Эвелина Бледанс: «Мой возраст меня не смущает». Актриса спокойно относится к старению. 



1 Не нравится 0 Нравится 21.02.2017 Теги: эвелина бледанс

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору