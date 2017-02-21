Эвелина Бледанс представляет модную коллекцию

Многие известные дамы уже попробовали себя в роли модного дизайнера. Ольга Бузова, Ксения Бородина, Оксана Федорова. Теперь к ним примкнула Эвелина Бледанс. Артистка презентовала свой бренд одежды Аlfa Woman Evelina Bledans.

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Недавно Эвелина удивила публику обновленным бюстом, а теперь спешит порадовать собственной модной линией. Причем лицом бренда Бледанс выступает лично - не зря же она решилась на коррекцию груди.

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Фев 20 2017 в 10:43 PST

«Идея создать собственную марку одежды появилась давно. Очень хотелось сделать то, что будут носить с удовольствием! Изначально мы ставим себе самые высокие планки: собственные модели, воплощенные с помощью лучших дизайнеров, эксклюзивные ткани, самое современное японское оборудование и высокое качество! Мы стремимся к идеалу. И для нас уже нет границ: всё сошьётся!» - сообщается в блоге Аlfa Woman в Insta.

Эвелина уже представила несколько моделей гламурных комбинезонов достаточно насыщенных цветов.

Любопытно, что долгое время Бледанс считается дамой очень яркой, но в списке «Самые стильные звезды» ее имя не найти. «Ее наряды я могу назвать эпатажными, забавными, но не элегантными. На самом деле Эвелина — человек очень милый. Она прекрасная жена, замечательная мама, хороший друг. Но такого имиджа ее одежда не создает. Наоборот, если посмотреть на большинство ее вещей, вырисовывается образ этакой легкомысленной особы. Таких в нашем кинематографе играла Светлана Светличная. Эвелине стоит думать в первую очередь об элегантности и искать более стильные вещи, а не эпатажные. Надо поражать всех своими нарядами, а не отталкивать и смешить», — заметил однажды модный историк Александр Васильев.

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