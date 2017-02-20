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Шепелев вместо Корчевникова - неудачная шутка?


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В Сети продолжается дискуссия между поклонниками Дмитрия Шепелева и Бориса Корчевникова. Недавно Дмитрий сообщил в соцсетях о том, что заменит Бориса на шоу «Прямой эфир». Однако информация не подтвердилась. Более того, представители телеканала «Россия-1» заявили, что Корчевников остается ведущим шоу. Теперь публика пытается понять, что произошло. И некоторые полагают, что Шепелев зло пошутил.

После того, как появилась информация об уходе Корчевникова, началось активное обсуждение претендентов на замену. Поползли сплетни, что место шоумена займет Дмитрий Шепелев, и действительно, в скором времени ведущий написал: «Ну что. Кажется, мои затянувшиеся "каникулы" подошли к концу. Перед вами новый ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия». Старт уже в марте. Кто, если не я? :-)».

В конце прошлой недели стало известно о том, что Корчевников не покидает проект «Прямой эфир». А что же Дмитрий? Поклонники двух шоуменов ведут активное обсуждение. Одни полагают, что Шепелев просто поторопился и оплошал, другие - артист пошутил. В пользу последней версии говорят смайлик и фраза «Кто, если не я?»

Дискуссия развернулась нешуточная: «Ну вот, выгнали со всех каналов. Попиарился за счет Жанны и ребенка и всё. Бедный Дима!», «Дмитрий! Именно потому, что нормально к Вам отношусь, не хочется видеть Вас ведущим именно "Прямого эфира". Давайте честно: чтобы изменить качественно программу в лучшую сторону, нужны огромный талант и усилия, а делать то, что делает нынешний ведущий: фальшивить и приспосабливаться под формат - недостойно и успеха и уважения Вам не принесет», «Дмитрий, не грустите, жизнь продолжается. У вас есть в жизни стимул - это ваш сын».

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    По-вашему, Шепелев...
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Ранее мы писали:

Корчевников не покинет «Прямой эфир». Ведущий продолжит работу на шоу.

Дмитрий Шепелев возвращается к светской жизни. Шоумен замечен на одной из звездных пати.

Дмитрий Шепелев ответил на критику.  Шоумена обвинили в неискренности и фальши.



1 Не нравится 1 Нравится 20.02.2017 Теги: Дмитрий Шепелев

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