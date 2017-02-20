Натали с радостью готовится к родам

Певица Натали начинает активную подготовку к пополнению. Уже совсем скоро у звезды появится третий наследник, и артистка не скрывает пол малыша. У Натали родится третий сын, и она очень этому рада.

Сейчас Натали с мужем, бизнесменом Александром Рудиным, растит сыновей Арсения и Анатолия. Долгое время певица мечтала о дочке, но уже совсем скоро у нее родится мальчик. И это прекрасно, считает исполнительница. «До популярности песни «О боже, какой мужчина» я хотела девочку, а после пика ее популярности — расхотелось: с мальчиками проще...» — рассказала Натали.

Артистка полагает, что воспитывать сына будет гораздо легче. По крайней мере, болезненных сравнений и соперничества по красоте и стилю точно не возникнет. Певицу не пугает то обстоятельство, что ей скоро исполнится 43 года. И тем не менее артистка призналась, что на первом триместре беременности сильно страдала от токсикоза. Порой Натали было настолько дурно, что она не могла выйти из дома. Но до госпитализации не дошло, и некоторое время певица даже продолжала работу.

На свет мальчик появится в середине весны.

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