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Мэри Катранзу показала модную сказку


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На днях Лондон принял от Нью-Йорка модную эстафету. По традиции в британской столице свои новые коллекции представляют самые смелые и оригинальные дизайнеры со склонностью к экспериментам. И одной из самых впечатляющих оказалась коллекция Mary Katrantzou - известного греческого модельера.

 
 
 

Новая коллекция Катранзу - магический сюрреализм в духе Уолта Диснея 40-х годов. Но лучше один раз увидеть, чем несколько раз читать описания. Впрочем, модные критики на похвалы не скупятся и называют Мэри «волшебницей» и «чародейкой».

Фэнтезийные принты, шикарные ткани, дразнящие воображение рукава из меха. Это не классика гламура и не привычные приторные наряды в стиле «розовая принцесса». Катранзу задала новое направление, показав, как сказка может оказаться притягательной и для взрослых, вполне серьезных девочек.

Кстати, дизайнер не раз говорила, что работа над модными коллекциями стоит ей массы энергии. «Каждый раз я пытаюсь почувствовать себя приглашенным дизайнером в собственной студии, пытаюсь выкинуть из головы все, что было. Каждый раз хочется обновить себя, сделать что-то свежее. Чтобы быть по-настоящему креативным, нужно всегда чувствовать себя дискомфортно, потому что ты делаешь что-то новое и незнакомое. Если сидеть в своей зоне комфорта, повторяя одно и то же, ничего интересного не получится».

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0 Не нравится 0 Нравится 20.02.2017 Теги: Мэри Катранзу

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