Мадонна не нарадуется на маленьких дочерей

Мадонна (Madonna) знает, как поразить сердца. Недавно звезда удочерила двух сирот из Малави. Сейчас девочки находятся в Нью-Йорке, они активно осваиваются в новом доме и познают мир. И на выходных певица опубликовала трогательное видео.

Публикация от Madonna (@madonna) Фев 18 2017 в 5:50 PST

Двойняшки Стелла и Эстер активно изучают английский и музыку. И уже с легкостью распевают детские песни. На видео девочки поют колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star. «Немного музыки на ночь...» - подписала ролик певица.

По словам инсайдеров, сейчас артистка переполнена позитивными эмоциями. Дело в том, что после того, как старшая дочь Лурдес покинула материнский дом, а Рокко переехал к отцу в Лондон, Мадонна чувствовала себя несколько одиноко. Приемные дочь и сын Мерси и Дэвид также подросли. А звезде хотелось именно детской возни и той атмосферы тепла и веселья, которая возникает в присутствии ребят дошкольного возраста.

«Она так счастлива, что у нее появились Стелла и Эстер, её жизнь снова обрела краски. Теперь Мадонна собирается немного отдохнуть от музыки и сфокусироваться на своих детях», - рассказал источник из окружения звезды.

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