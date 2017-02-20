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Мадонна не нарадуется на маленьких дочерей


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Мадонна (Madonna) знает, как поразить сердца. Недавно звезда удочерила двух сирот из Малави. Сейчас девочки находятся в Нью-Йорке, они активно осваиваются в новом доме и познают мир. И на выходных певица опубликовала трогательное видео.

 

Публикация от Madonna (@madonna)

 

Двойняшки Стелла и Эстер активно изучают английский и музыку. И уже с легкостью распевают детские песни. На видео девочки поют колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star. «Немного музыки на ночь...» - подписала ролик певица.

По словам инсайдеров, сейчас артистка переполнена позитивными эмоциями. Дело в том, что после того, как старшая дочь Лурдес покинула материнский дом, а Рокко переехал к отцу в Лондон, Мадонна чувствовала себя несколько одиноко. Приемные дочь и сын Мерси и Дэвид также подросли. А звезде хотелось именно детской возни и той атмосферы тепла и веселья, которая возникает в присутствии ребят дошкольного возраста.

«Она так счастлива, что у нее появились Стелла и Эстер, её жизнь снова обрела краски. Теперь Мадонна собирается немного отдохнуть от музыки и сфокусироваться на своих детях», - рассказал источник из окружения звезды.

Ранее мы писали:

Мадонна проиграла борьбу за сына. Официальным опекуном Рокко стал Гай Ричи.

Мадонна помирилась с сыном. Звезде удалось, наконец, найти общий язык с подростком. 

Гай Ричи: «Дети имеют право валять дурака». Кинематографист не сторонник железной дисциплины. 



0 Не нравится 1 Нравится 20.02.2017 Теги: Мадонна

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