Мадонна не нарадуется на маленьких дочерей
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Мадонна (Madonna) знает, как поразить сердца. Недавно звезда удочерила двух сирот из Малави. Сейчас девочки находятся в Нью-Йорке, они активно осваиваются в новом доме и познают мир. И на выходных певица опубликовала трогательное видео.
Двойняшки Стелла и Эстер активно изучают английский и музыку. И уже с легкостью распевают детские песни. На видео девочки поют колыбельную Twinkle, Twinkle, Little Star. «Немного музыки на ночь...» - подписала ролик певица.
По словам инсайдеров, сейчас артистка переполнена позитивными эмоциями. Дело в том, что после того, как старшая дочь Лурдес покинула материнский дом, а Рокко переехал к отцу в Лондон, Мадонна чувствовала себя несколько одиноко. Приемные дочь и сын Мерси и Дэвид также подросли. А звезде хотелось именно детской возни и той атмосферы тепла и веселья, которая возникает в присутствии ребят дошкольного возраста.
«Она так счастлива, что у нее появились Стелла и Эстер, её жизнь снова обрела краски. Теперь Мадонна собирается немного отдохнуть от музыки и сфокусироваться на своих детях», - рассказал источник из окружения звезды.
Ранее мы писали:
Мадонна проиграла борьбу за сына. Официальным опекуном Рокко стал Гай Ричи.Мадонна помирилась с сыном. Звезде удалось, наконец, найти общий язык с подростком.
Гай Ричи: «Дети имеют право валять дурака». Кинематографист не сторонник железной дисциплины.
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Обсуждение 9
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Micha Piter"Приемные дочь и сын Мерси и Дэвид также подросли. А звезде хотелось именно детской возни..." Заводят, как котят или щенков. А с теми, которые подросли, что будет - сами как-нибудь вырастут?
20.02.17 12:47
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)))Молодец!!
20.02.17 12:33
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123Почему нельзя взять белых детей
20.02.17 12:11
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madameДа вы что?! какой на белых детях пиар?
20.02.17 15:14
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KoshkaА есть разница?
20.02.17 18:32
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madameогромная! кого интересуют эти тупые белые дети? а вот черные? ОООО, бедные сиротинушки, несчастные по жизни, сми и поклонники рыдают от восторга и умиления, размазывая сопли
20.02.17 18:38
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NaizaНачнем с того, что на белых детей онромная очередь в сша и разбирают их и без мадонны как горячие пирожки.
20.02.17 19:40
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МилаНовость: удочерили двух девочек. На клео комментарии: "зачем таких удочерила, злодейка?" "старших небось на улицу выкинула, стерва?" Охренеть. У меня реально челюсть падает. Какие люди бывают. Я думаю, если лекарство от рака изобретут, местные комментаторы от злости слягут.
21.02.17 12:33
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