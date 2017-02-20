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Катя Гордон отправилась в роддом


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Ведущая и певица Катя Гордон накануне вечером в срочном порядке отправилась в один из столичных роддомов. Как сообщила артистка в Instagram, у нее неожиданно отошли воды. В это время Катя находилась в центре Москвы и тут же поспешила в клинику.

По всей видимости, Гордон сильно нервничала и для того, чтобы приободриться, разместила в Insta видеозапись своей поездки в роддом. «Когда ты вышел прогуляться в центр... И у тебя отошли воды...» - написала артистка.

Поклонники поспешили поддержать Катю: «Героическая женщина», «Урраа!!! Новая жизнь это здорово! Дай бог здоровья Кате и малышу», «Легких родов Вам и здорового малыша!», «Умница!!! Настоящая сильная женщина!!! Пусть господь будет рядом с Вами!!!»

Пока Гордон о пополнении не сообщила. Ранее Катерина обмолвилась о том, что выбрала имя для малыша - она решила назвать мальчика Даниэлем.

Напомним, сейчас артистка также растит сына Даниила, рожденного в браке с адвокатом Сергеем Жориным. Об отце второго наследника Гордон предпочитает не распространяться. «Мой молодой человек не любит публичности, поэтому имя его я говорить не хочу. Все мои отношения, о которых все знали, заканчивались в итоге крахом, и я стала очень суеверной».

Ранее мы писали:

Катя Гордон: «Наш с Сергеем ребенок родится в любви и радости!» Откровенное интервью "Клео". 

Катя Гордон ищет жениха. Ведущая стала участницей ток-шоу «Давай поженимся!».

У Валерии Гай Германики новый роман. Кинематографистка увлечена известным актером. 



0 Не нравится 0 Нравится 20.02.2017 Теги: катя гордон

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