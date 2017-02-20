Джоли впервые вышла в свет после развода

Анджелина Джоли (Angelina Jolie) снова в работе. На выходных звезда побывала в Камбодже, на премьере своего фильма «Сначала они убили моего отца». Анджелина приехала вместе с детьми, и светские обозреватели отметили, что выглядит актриса очень неплохо.

Публикация от Us Weekly (@usweekly) Фев 19 2017 в 1:45 PST

Джоли не из тех женщин, что переживают и чахнут после разрыва с мужем. Можно даже сказать, что после расставания с Брэдом Питтом (Brad Pitt) она стала выглядеть лучше и, судя по снимкам, даже немного набрала вес. Кстати, дети, судя по фотографиям, тоже вполне довольны жизнью.

Публикация от The Catwalk Italia - TCI (@thecatwalkitalia) Фев 18 2017 в 9:32 PST

Анджелина выбрала Камбоджу для премьеры своей новой картины не случайно. Во-первых, лента «Сначала они убили моего отца» снята по мотивам книги камбоджийской писательницы и активистки Лунг Унг «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». Во-вторых, именно в Камбодже звезда впервые задумалась о детях.

Страну Джоли впервые посетила в 2001 году, во время съемок фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». В 2002 году Джоли усыновила камбоджийского сироту Мэддокса. В 2005 году Анджелина получила гражданство Камбоджи.

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Анджелина Джоли эксплуатирует брата. Джеймс Хейвен постоянно занят племянниками.