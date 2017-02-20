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Джоли впервые вышла в свет после развода


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Анджелина Джоли (Angelina Jolie) снова в работе. На выходных звезда побывала в Камбодже, на премьере своего фильма «Сначала они убили моего отца». Анджелина приехала вместе с детьми, и светские обозреватели отметили, что выглядит актриса очень неплохо.

 

Публикация от Us Weekly (@usweekly)

Джоли не из тех женщин, что переживают и чахнут после разрыва с мужем. Можно даже сказать, что после расставания с Брэдом Питтом (Brad Pitt) она стала выглядеть лучше и, судя по снимкам, даже немного набрала вес. Кстати, дети, судя по фотографиям, тоже вполне довольны жизнью.

 

Анджелина выбрала Камбоджу для премьеры своей новой картины не случайно. Во-первых, лента «Сначала они убили моего отца» снята по мотивам книги камбоджийской писательницы и активистки Лунг Унг «Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи». Во-вторых, именно в Камбодже звезда впервые задумалась о детях.

Страну Джоли впервые посетила в 2001 году, во время съемок фильма «Лара Крофт: Расхитительница гробниц». В 2002 году Джоли усыновила камбоджийского сироту Мэддокса. В 2005 году Анджелина получила гражданство Камбоджи.

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    Рисунок
    После разрыва Джоли выглядит лучше?

Ранее мы писали:

Джоли клевещет на Питта. Друзья актера возмущены «наговорами» на Брэда. 

Брэд Питт обвиняется в жестоком обращении с детьми. Полиция проводит расследование. 

Анджелина Джоли эксплуатирует брата. Джеймс Хейвен постоянно занят племянниками. 



0 Не нравится 1 Нравится 20.02.2017 Теги: Анджелина Джоли

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