Джоли о разрыве с Питтом: «Это было тяжело»

Она держалась почти полгода. Но теперь Анджелина Джоли (Angelina Jolie) готова рассказать о своем разрыве с Брэдом Питтом (Brad Pitt). В рамках премьеры своего нового фильма звезда дала достаточно развернутое интервью BBC, в котором слегка затронула тему развода.

Публикация от IN tv (@intvalbania) Фев 20 2017 в 2:30 PST

На выходных звезда прилетела в Камбоджу вместе с детьми - представлять свою новую режиссерскую работу, картину «Сначала они убили моего отца». Общаясь с журналисткой, Джоли впервые затронула тему расставания с Питтом - как известно, разрыв пары стал самым обсуждаемым звездным расставанием прошлого года.

«Я не хочу говорить об этом слишком много кроме того, что это было очень трудное время. Мы - семья. Мы всегда будем семьей. Многие люди оказывались в подобных ситуациях. Это сложно. Вся наша семья пережила сложное время», - сказала звезда.

Напомним, Джоли подала на развод в середине сентября прошлого года. Сейчас Анджелина и Брэд ведут судебное разбирательство касательно опеки над детьми. Джоли попыталась резко ограничить общение Питта с ребятами. Но недавно стало известно, что актер добился права проводить время с детьми без наблюдающего психолога.

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