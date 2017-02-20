Джоли о разрыве с Питтом: «Это было тяжело»
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Она держалась почти полгода. Но теперь Анджелина Джоли (Angelina Jolie) готова рассказать о своем разрыве с Брэдом Питтом (Brad Pitt). В рамках премьеры своего нового фильма звезда дала достаточно развернутое интервью BBC, в котором слегка затронула тему развода.
На выходных звезда прилетела в Камбоджу вместе с детьми - представлять свою новую режиссерскую работу, картину «Сначала они убили моего отца». Общаясь с журналисткой, Джоли впервые затронула тему расставания с Питтом - как известно, разрыв пары стал самым обсуждаемым звездным расставанием прошлого года.
«Я не хочу говорить об этом слишком много кроме того, что это было очень трудное время. Мы - семья. Мы всегда будем семьей. Многие люди оказывались в подобных ситуациях. Это сложно. Вся наша семья пережила сложное время», - сказала звезда.
Напомним, Джоли подала на развод в середине сентября прошлого года. Сейчас Анджелина и Брэд ведут судебное разбирательство касательно опеки над детьми. Джоли попыталась резко ограничить общение Питта с ребятами. Но недавно стало известно, что актер добился права проводить время с детьми без наблюдающего психолога.
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