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Джоли о разрыве с Питтом: «Это было тяжело»


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Она держалась почти полгода. Но теперь Анджелина Джоли (Angelina Jolie) готова рассказать о своем разрыве с Брэдом Питтом (Brad Pitt). В рамках премьеры своего нового фильма звезда дала достаточно развернутое интервью BBC, в котором слегка затронула тему развода.

 

Публикация от IN tv (@intvalbania)

На выходных звезда прилетела в Камбоджу вместе с детьми - представлять свою новую режиссерскую работу, картину «Сначала они убили моего отца». Общаясь с журналисткой, Джоли впервые затронула тему расставания с Питтом - как известно, разрыв пары стал самым обсуждаемым звездным расставанием прошлого года.

 «Я не хочу говорить об этом слишком много кроме того, что это было очень трудное время. Мы - семья. Мы всегда будем семьей. Многие люди оказывались в подобных ситуациях. Это сложно. Вся наша семья пережила сложное время», - сказала звезда.

Напомним, Джоли подала на развод в середине сентября прошлого года. Сейчас Анджелина и Брэд ведут судебное разбирательство касательно опеки над детьми. Джоли попыталась резко ограничить общение Питта с ребятами. Но недавно стало известно, что актер добился права проводить время с детьми без наблюдающего психолога.

Ранее мы писали:

Джоли возвращается к работе. Звезда не намерена переживать из-за развода. 

Брэд Питт обвиняется в жестоком обращении с детьми. Полиция проводит расследование. 

Бывший телохранитель Бранжелины рассказал о неприязни к Питту. Оказывается, Брэда многие недолюбливают. 



0 Не нравится 1 Нравится 20.02.2017 Теги: Анджелина Джоли

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