Шнуров написал стих об Исаакиевском соборе
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Сергей Шнуров всегда держит руку на пульсе. Накануне артист опубликовал в соцсетях видео, в котором он декламирует стихотворение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Дискуссия в комментариях, разумеется, разгорелась серьезная.
Вот как звучит стихотворение солиста группы «Ленинград»:
Понаедут козлы-ротозеи
И таращат свои, ***, глазницы
— Подавай, видишь ли, им музеи,
А людям, может, негде молиться?
Мерикосы, япошки, пруссаки,
Бездуховность свою всюду сея,
Испохабить хотели Исаакий,
Но поднялась святая Россея!
И теперь они бродят, собаки,
Ошалело повсюду глазея:
— Не подскажете, где здесь Исаакий?
А нету, тютя, такого музея!
Публика отреагировала на творчество артиста неоднозначно. Некоторые сочли стих дешевым подражанием Высоцкому, другие посоветовали артисту не лезть в обсуждение передачи собора. Поклонники же в восторге: «Хорошая ирония!!)) Тонко!!)», «Это мегакруто! И актёрская игра на высоте!», «Сергуня огонь! Закрутил по-фирменному», «Стихи на злобу дня, способен, лис хитрый».
Как известно, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в прошлом месяце объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование церкви в 2017-м году. За передачу собора выступают православные, объединение фанатов «Зенита» и военные, которые выйдут на второй крестный ход 19 февраля, а против высказывается светская часть Петербурга — ее представители соберутся на митинге 19 марта.
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Обсуждение 2
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Игорь СибирьНет девиц благородных, музея В этом городе славном Петра. Захватили торговцы-злодеи, Всё им мало, как видно, добра. Нувориши, бандиты, борзея Поделили когда-то страну. Алкоголик толкал нам идеи И водил ради их на войну. Испохабили, ****, Расею. Где ж апостолы? Что не идут? Где Христос, чтобы выгнать их в шею,- Псов голодных, шакалят что тут?..
19.02.17 11:42
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Аза"отрегулировала на творчество" Вычитывать текст перед публикацией надо.
18.02.17 12:39