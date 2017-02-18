Шнуров написал стих об Исаакиевском соборе

Сергей Шнуров всегда держит руку на пульсе. Накануне артист опубликовал в соцсетях видео, в котором он декламирует стихотворение о передаче Исаакиевского собора РПЦ. Дискуссия в комментариях, разумеется, разгорелась серьезная.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) Фев 17 2017 в 5:35 PST

Вот как звучит стихотворение солиста группы «Ленинград»:

Понаедут козлы-ротозеи

И таращат свои, ***, глазницы

— Подавай, видишь ли, им музеи,

А людям, может, негде молиться?

Мерикосы, япошки, пруссаки,

Бездуховность свою всюду сея,

Испохабить хотели Исаакий,

Но поднялась святая Россея!

И теперь они бродят, собаки,

Ошалело повсюду глазея:

— Не подскажете, где здесь Исаакий?

А нету, тютя, такого музея!

Публика отреагировала на творчество артиста неоднозначно. Некоторые сочли стих дешевым подражанием Высоцкому, другие посоветовали артисту не лезть в обсуждение передачи собора. Поклонники же в восторге: «Хорошая ирония!!)) Тонко!!)», «Это мегакруто! И актёрская игра на высоте!», «Сергуня огонь! Закрутил по-фирменному», «Стихи на злобу дня, способен, лис хитрый».

Как известно, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в прошлом месяце объявил о передаче Исаакиевского собора в пользование церкви в 2017-м году. За передачу собора выступают православные, объединение фанатов «Зенита» и военные, которые выйдут на второй крестный ход 19 февраля, а против высказывается светская часть Петербурга — ее представители соберутся на митинге 19 марта.

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