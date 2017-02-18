Мария Бутырская готовится к пополнению?

Известная фигуристка Мария Бутырская, похоже, в скором времени подарит мужу третьего наследника. По крайней мере, так полагают светские обозреватели. Дело в том, что фигура спортсменки довольно серьезно изменилась.

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На днях 45-летняя Бутырская блеснула на церемонии вручения премии для бьюти-брендов Prix d'Excellence de la Beauté 2017 журнала Marie Claire. Выглядела Мария прекрасно, но журналисты сразу же обратили внимание на наряд свободного покроя. При этом звезда прикрывала линию талии сумочкой, так что светские хроникеры сделали соответствующий вывод - Бутырская ждет ребенка.

Если предположения верны, то малыш станет третьим наследником Бутырской и ее супруга, хоккеиста Вадима Хомицкого. Сейчас пара воспитывает 9-летнего сына Владислава и 7-летнюю дочь Александру.

Кстати, в этом году Мария и Вадим отметят 11-ю годовщину со дня свадьбы. «Первое время я не воспринимала всерьез его ухаживания. Но Вадик оказался настойчивым. Не жалею, что в конце концов сдалась. Мне кажется, Вадик тоже доволен, что у него есть жена, дети. Все серьезные вопросы мы решаем вместе, у нас действительно семья», - рассказывала в одном из интервью Бутырская.

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