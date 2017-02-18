Бузова ответила критикам
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Ольга Бузова сейчас старательно работает над музыкальной карьерой. Девушка выпустила две композиции, и они сразу же стали хитами. Многие известные артисты успехом девушки поражены и довольно критически относятся к ее творчеству. В конце концов, Ольга не выдержала.
О музыкальных талантах Бузовой довольно язвительно отозвались Азиза, Катя Гордон, пошутил по этому поводу Сергей Шнуров. Недавно о творчестве девушки нелестно высказался Александр Панайотов. Какое-то время Ольга спокойно относилась к выпадам. Но теперь решила ответить.
«В последнее время слишком много так называемых "звёзд" позволяют себе публичные оскорбления в мой адрес! Я не робот, я человек, и в первую очередь я девушка, которую легко ранить и обидеть! И да, черт возьми, мне неприятно! Я никого не трогаю, я не оцениваю публично и тем более в средствах массовой информации творчество и деятельность своих коллег! Я делаю то, что хочу, и никого не заставляю слушать мои песни, покупать вещи из моей коллекции, включать эфиры с моим участием, смотреть фильмы и сериалы со мной, покупать билеты на спектакли и приходить на мои концерты! Это мой путь, моя жизнь! Я никому не навязываю свои правила и своё творчество!!!» — написала артистка в Instagram.
По мнению девушки, ей странно слышать замечания Виктора Дробыша, продюсирующего Настасью Самбурскую. «Странно, что он смеет оценивать мои песни, после того как выпускает песню "Бл...ди"». «Обидно, что господин Панайотов, за которого я болела в шоу "Голос" и которого я считаю бесконечно талантливым человеком, позволяет себе публично обижать творчество, которое нравится многим людям, и многие из которых также болели и голосовали за него в шоу. Больно, что некоторые из артистов в гримерке обнимают меня, а за глаза говорят ужасные вещи....Многие из тех, кого я поддерживала на протяжении многих лет, просто перестали со мной здороваться...», - подчеркнула звезда.
Бузова подозревает, что некоторые артисты банально пиарятся на ее имени. «Очень хочется, чтобы о вас писали и говорили благодаря вашему таланту, а не потому, что вы оскорбляете меня, а значит, и всех тех, кто меня любит и поддерживает. Я не кричу о том, что я Бейонсе, но со мной на сцене и не выступает Рианна с Канье Уэстом... Я никому не перехожу дорогу, я пою не для Вас, а для тех людей, которые всегда со мной. И я работаю над собой ежедневно, чтобы быть лучше. Живите своей жизнью. Выход там».
Ранее мы писали:Бузова: «Когда я встану... Упадут все». Ведущая вспомнила о головокружительных трюках.
Мэрилин Керро советует Бузовой «быть самой собой». Экстрасенс рекомендует ведущей проанализировать разрыв с Тарасовым.
Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей.
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Обсуждение 9
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скромняшкая не ее поклонник, но согласна с тем что она сказала
19.02.17 10:48
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ЮМожет, как певица, она и ни о чем, но ответ она дала достойный! Дурочка - это ее имидж в шоу-бизе, а так она девочка - далеко не дурочка. Хотя, я и ровно дышу ко всем выходцам из "дома"...
19.02.17 10:02
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ПодземкаПусть поёт,если кому-то это нравится. Или Россия не свободная страна?
19.02.17 02:07
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Ну конечно же Оля должна была послушать мнения всех соседей и вообще дальше питерского подъезда не выглядывать. Тогда была бы для всех хорошей. Конечно же, чтобы жизнь вообще удалась надо на каждую собаку оглядываться и дико извиняться за то, что посмела голову поднять. Это вообще в шоубизе так-то певуньи все из консерватории, а эта вдруг из Дома выскочила, вот негодяйка...
19.02.17 00:44
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МираБузова, почему ты слово звезды пишешь в кавычках. "Звезда" в кавычках - это ты. Кроме того, настоящим звездам ты совсем не коллега. Ты, действительно, делаешь что хочешь, наплевав на мнение окружающих. И не надо свое шептание в микрофон называть творчеством. Творчество- это не про тебя.
18.02.17 20:53
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ПрелестьУдачи! Успехов! Вдохновения! Очень правильно Ольга написала - зачем смотреть ходить покупать билеты если не твоё не по вкусу ? Но кто то же ходит смотрит платит болеет! Надо уметь уважать плюарализм мнений и вкусов! Странно. Неужели люди этого не понимают? Неужели есть необходимость себя заставлять?
18.02.17 11:11
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ЛарисаВо вы наивная))
18.02.17 13:35
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ПрелестьЕсли бы я так нервничала по поводу всех концертов и мероприятий,на которые я не хожу,потому что не хочу, то я может быть и не была наивной и разделила бы раздражение злопыхателей по поводу концертов Ольги. Но мне наивной реально комфортнее живётся без этого странного раздражения. Я знаю как много сегодня разных концертов и ночных мероприятий в месте моего проживания. И я искренне рада за всех кто находит мероприятие на свой вкус. Без пены у рта по поводу интересов других людей. Я надеюсь что Ольга скоро закалится и не будет даже оглядываться на несущественное волнение. Мне нравится моя наивность. Приятное чувство не беспокойства :-D от огромного выбора для всех вкусов.
19.02.17 00:43
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