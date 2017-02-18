Бузова ответила критикам

Ольга Бузова сейчас старательно работает над музыкальной карьерой. Девушка выпустила две композиции, и они сразу же стали хитами. Многие известные артисты успехом девушки поражены и довольно критически относятся к ее творчеству. В конце концов, Ольга не выдержала.

​

О музыкальных талантах Бузовой довольно язвительно отозвались Азиза, Катя Гордон, пошутил по этому поводу Сергей Шнуров. Недавно о творчестве девушки нелестно высказался Александр Панайотов. Какое-то время Ольга спокойно относилась к выпадам. Но теперь решила ответить.

«В последнее время слишком много так называемых "звёзд" позволяют себе публичные оскорбления в мой адрес! Я не робот, я человек, и в первую очередь я девушка, которую легко ранить и обидеть! И да, черт возьми, мне неприятно! Я никого не трогаю, я не оцениваю публично и тем более в средствах массовой информации творчество и деятельность своих коллег! Я делаю то, что хочу, и никого не заставляю слушать мои песни, покупать вещи из моей коллекции, включать эфиры с моим участием, смотреть фильмы и сериалы со мной, покупать билеты на спектакли и приходить на мои концерты! Это мой путь, моя жизнь! Я никому не навязываю свои правила и своё творчество!!!» — написала артистка в Instagram.

По мнению девушки, ей странно слышать замечания Виктора Дробыша, продюсирующего Настасью Самбурскую. «Странно, что он смеет оценивать мои песни, после того как выпускает песню "Бл...ди"». «Обидно, что господин Панайотов, за которого я болела в шоу "Голос" и которого я считаю бесконечно талантливым человеком, позволяет себе публично обижать творчество, которое нравится многим людям, и многие из которых также болели и голосовали за него в шоу. Больно, что некоторые из артистов в гримерке обнимают меня, а за глаза говорят ужасные вещи....Многие из тех, кого я поддерживала на протяжении многих лет, просто перестали со мной здороваться...», - подчеркнула звезда.

Бузова подозревает, что некоторые артисты банально пиарятся на ее имени. «Очень хочется, чтобы о вас писали и говорили благодаря вашему таланту, а не потому, что вы оскорбляете меня, а значит, и всех тех, кто меня любит и поддерживает. Я не кричу о том, что я Бейонсе, но со мной на сцене и не выступает Рианна с Канье Уэстом... Я никому не перехожу дорогу, я пою не для Вас, а для тех людей, которые всегда со мной. И я работаю над собой ежедневно, чтобы быть лучше. Живите своей жизнью. Выход там».

Ранее мы писали:

Мэрилин Керро советует Бузовой «быть самой собой». Экстрасенс рекомендует ведущей проанализировать разрыв с Тарасовым.

Что с лицом Ольги Бузовой? Поклонники заметили изменения во внешности ведущей.