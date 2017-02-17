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Южная зима: прогулка по Ростову-на-Дону


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Ростов-на-Дону – настоящий город-коллекционер: количество объектов культурного наследия уже перевалило за тысячу. Самое популярное место – набережная. Она тянется от железнодорожного моста до Театрального спуска и даже зимой остается самым романтическим местом для прогулок.

Большую Садовую, которая сама по себе достойна визита в Ростов-на-Дону, путешественники сравнивают с Тверской или Арбатом в Москве: ее архитектурный ансамбль формировался во времена расцвета купечества.

Южная зима: прогулка по Ростову-на-Дону

Неподалеку от одной из самых оживленных улиц города, Пушкинской аллеи, расположен отель «Mercure Ростов-на-Дону Центр»: отсюда удобно начинать прогулку по городу и здесь же приятно проводить время после осмотра достопримечательностей. Стильная и уютная четырехзвездочная гостиница подойдет как для отдыха, так и для деловых визитов. Каждое утро на первом этаже отеля в ресторане D’Adjemoff для гостей накрывают шведский стол, здесь же можно пообедать с коллегами или поужинать в кругу семьи.

 
 
 

В Ростове-на-Дону вкусно поесть можно и в центре, и на набережной. Поклонники классической итальянской кухни могут смело отправляться в одну из пиццерий Luka Pizza. А для тех, кто любит веселые посиделки с друзьями, идеально подойдет гастропаб «Буковски».

Покормить маленьких страусят, купить веер из красивейших перьев или сыграть в боулинг полым страусиным яйцом можно на Страусином подворье в парке Островского. А в ростовском зоопарке недавно объявили конкурс на лучшее имя для новорожденного слоненка – это уже второй малыш в семье азиатских слонов.


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0 Не нравится 0 Нравится 17.02.2017 Теги: Ростов-на-Дону Отель Mercure

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