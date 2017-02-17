Вайкуле отменила шоу из-за операции

Поклонники Лаймы Вайкуле расстроены. Певица отменила все свои февральские выступления. Как сообщила артистка, она получила травму и сейчас восстанавливается после хирургического вмешательства.

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Лайма находится в прекрасной форме, активно занимается спортом, обожает кататься на лыжах. Но, к сожалению, артистка порой не совсем верно рассчитывает свои силы. «К сожалению, вынуждена отменить все концерты в феврале, немного не рассчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах, и повредила ногу. Уже сделана операция, и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь. Надеюсь на понимание моего слушателя. Концерты не отметаются, а состоятся в марте, как только я вернусь из США, где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора. Всех люблю и жду встречи», — написала певица в своем блоге.

Любопытно, что совсем недавно певица похвасталась крепким здоровьем. «Я здоровая, сильная. Мне не надо следить даже, потому что когда я прихожу на проверку раз в год – делаю чек-ап организма, врачи говорят: «Вы в полном порядке!» Я и витамины не принимаю. Если анализы показывают, что чего-то не хватает, то добавляю микроэлемент к питанию».

Пожелаем же звезде скорейшего выздоровления.

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