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Вайкуле отменила шоу из-за операции


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Поклонники Лаймы Вайкуле расстроены. Певица отменила все свои февральские выступления. Как сообщила артистка, она получила травму и сейчас восстанавливается после хирургического вмешательства.

Лайма находится в прекрасной форме, активно занимается спортом, обожает кататься на лыжах. Но, к сожалению, артистка порой не совсем верно рассчитывает свои силы. «К сожалению, вынуждена отменить все концерты в феврале, немного не рассчитала свои силы на горных склонах, катаясь на лыжах, и повредила ногу. Уже сделана операция, и я прохожу курс реабилитации. Это жизнь. Надеюсь на понимание моего слушателя. Концерты не отметаются, а состоятся в марте, как только я вернусь из США, где обо мне заботятся и ставят меня на ноги мои доктора. Всех люблю и жду встречи», — написала певица в своем блоге.

Любопытно, что совсем недавно певица похвасталась крепким здоровьем. «Я здоровая, сильная. Мне не надо следить даже, потому что когда я прихожу на проверку раз в год – делаю чек-ап организма, врачи говорят: «Вы в полном порядке!» Я и витамины не принимаю. Если анализы показывают, что чего-то не хватает, то добавляю микроэлемент к питанию».

Пожелаем же звезде скорейшего выздоровления.

Ранее мы писали: 

Лайма Вайкуле: «Все хочется быть загадкой». Будучи на седьмом десятке, звезда продолжает записывать диски, выступать с концертами и кокетничать. 

Лайма Вайкуле готова последовать примеру Марлен Дитрих. Певица думает, что поклонники хотят видеть своего кумира вечно молодым.

Лайма Вайкуле отказалась сниматься для Playboy. По словам звезды, она запросила слишком высокий гонорар.



0 Не нравится 1 Нравится 17.02.2017 Теги: Лайма Вайкуле

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