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Татьяна Волосожар родила дочь


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Поздравляем пару Волосожар - Траньков! У королей льда родилась принцесса! Малышка появилась на свет здоровенькой и сейчас вместе с мамой чувствует себя прекрасно.

О пополнении в семье фигуристов сообщил представитель Татьяны Петро Шекшеев. «Теперь у них две олимпийских медали на троих! Поздравляем Таню и Максима с рождением дочки!»

Как уточняется, Волосожар рожала в подмосковной клинике «Лапино».  Девочка появилась на свет с весом 3,35 кг и ростом 51 сантиметр. Максим Траньков находился рядом с любимой в ответственный момент и оказывал моральную поддержку. Сама счастливая мама уже заявила журналистам, что все прошло прекрасно. Для Татьяны и Максима дочка стала первенцем.

Ранее Максим в одном из интервью рассказал, что новость о беременности Татьяны он услышал от коллеги. «Мы были летом в Японии, участвовали в ледовом шоу. В раздевалке ко мне подходит наш друг, швейцарский фигурист Стефан Ламбьель, и говорит: «Максим, а что, Таня беременна?» Я удивился: «Ты смеешься? С чего ты взял?» Но он стоял на своем: «Да она точно беременная! Я вижу, как она катается, как делает элементы — совсем не так, как обычно». И оказалось, что он знал то, чего мы еще не знали».

Ранее мы писали:

Лучшие на льду! Волосожар и Траньков завоевали олимпийское золото. Эффектная победа в Сочи. 

Илья Авербух: «Я женат на работе». Фигурист спокойно говорит о личной жизни и не прочь поделиться некоторыми подробностями. 

«Ледниковый период» возвращается. Шоу стартует уже на следующей неделе. 


0 Не нравится 2 Нравится 17.02.2017 Теги: Татьяна Волосожар

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