Паттинсон блеснул на премьере с подругой

Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) не теряет времени зря. Сейчас у актера очень плотный рабочий график, так что он старается не упустить момент побыть с любимой. Вчера на премьере ленты «Затерянный город Z» в Лондоне Роб появился вместе со своей невестой, певицей Талией Барнетт (Tahliah Barnett), выступающей под псевдонимом FKA twigs.

















Молодые люди выглядели мило и гармонично. Артисты с удовольствием позировали фотографам и делали селфи с поклонниками. Талия, известная своим оригинальным вкусом в одежде, на этот раз выбрала относительно строгий черный костюм.

Также ленту «Затерянный город Z» представляли Сиенна Миллер (Sienna Miller) и Чарли Ханнэм (Charlie Hunnam). Миллер на этот раз выбрала образ «подружка рок-звезды» - интересная укладка с двумя косами и ажурное платье из весенней коллекции Alexander McQueen.

Кстати, готовясь к роли в картине, Паттинсону пришлось серьезно похудеть. Какое-то время Роб почти ничего не ел во время съемок. И не он один, а несколько членов съемочной группы. «Мы ели яйцо на завтрак, авокадо и рыбу на обед, больше на протяжении дня мы не ели ничего», - рассказывал актер.

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Источник фото: Globallookpress.com