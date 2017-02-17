 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Паттинсон блеснул на премьере с подругой


0 0

Роберт Паттинсон (Robert Pattinson) не теряет времени зря. Сейчас у актера очень плотный рабочий график, так что он старается не упустить момент побыть с любимой. Вчера на премьере ленты «Затерянный город Z» в Лондоне Роб появился вместе со своей невестой, певицей Талией Барнетт (Tahliah Barnett), выступающей под псевдонимом FKA twigs.

 
 
 

Молодые люди выглядели мило и гармонично. Артисты с удовольствием позировали фотографам и делали селфи с поклонниками. Талия, известная своим оригинальным вкусом в одежде, на этот раз выбрала относительно строгий черный костюм.

Также ленту «Затерянный город Z» представляли Сиенна Миллер (Sienna Miller) и Чарли Ханнэм (Charlie Hunnam). Миллер на этот раз выбрала образ «подружка рок-звезды» - интересная укладка с двумя косами и ажурное платье из весенней коллекции Alexander McQueen.

Кстати, готовясь к роли в картине, Паттинсону пришлось серьезно похудеть. Какое-то время Роб почти ничего не ел во время съемок. И не он один, а несколько членов съемочной группы. «Мы ели яйцо на завтрак, авокадо и рыбу на обед, больше на протяжении дня мы не ели ничего», - рассказывал актер.

Ранее мы писали:

Роберт Паттинсон показал богемный шик. Актер блеснул в новой рекламе Dior. 

Роберт Паттинсон отказался от гламура. Актер отрастил бороду.  

Сиенна Миллер опровергла слухи о флирте с Брэдом Питтом. Сплетни поползли после съемок картины «Потерянный город Z».

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 17.02.2017 Теги: роберт паттинсон

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору