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Панайотов готов к «Евровидению»


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Певец Александр Панайотов взволнован и взбудоражен. Уже совсем скоро будет объявлено имя представителя России на конкурсе «Евровидение». Панайотов в списке кандидатов и не скрывает, что у него серьезные амбиции и большие планы. В отличие от остальных.

Как известно, в список кандидатов на конкурс, помимо Александра, вошли: Нюша, Елена Темникова, Дарья Антонюк и Soprano Турецкого. Вскоре Нюша отказалась, за ней о смене планов объявила Елена Темникова. Правда, Анастасия Самбурская сообщила, что подала заявку, но, похоже, то была шутка.

Итак, у Панайотова всего два конкурента, так что шансы достаточно велики. Сам Александр признается, что участие в шоу - его давняя мечта. «Я, признаться честно, люблю этот конкурс. Считаю, что это действительно единственное масштабное, красочное музыкальное шоу на планете, с такой масштабной аудиторией, потрясающим продакшеном, сродни Олимпиаде... Многие знают, что я многие годы пытался попасть туда... И в этом году, благодаря «Голосу», я, как никогда, близок к этому...»

«Как бы там ни было, миссия этого конкурса и любого участника — нести искусство в массы, — подчеркивает артист в Insta. — Все-таки музыка — одно из единственных универсальных средств, которое способно посеять в людях надежду на то, что ещё не все потеряно... музыка должна объединять...музыка обязана лечить... Я свято верю в это. Эта магия должна произойти именно в этом году... Именно в Украине, в Киеве. И кто бы ни был делегирован в этом году, считаю первичной задачей представителя быть посланником мира, добра и искусства...»

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    Рисунок
    А кто, по вашему мнению, сможет произвести фурор в Киеве?

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0 Не нравится 0 Нравится 17.02.2017 Теги: Александр Панайотов

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