Овечкин и Шубская устроят королевскую свадьбу в Москве
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Хоккеист Александр Овечкин и актриса Анастасия Шубская сочетались браком в прошлом году. Но, как случается у многих знаменитостей, с пышным свадебным торжеством пришлось повременить. Но сейчас у спортсмена появилось окно в графике, и они с супругой намерены этим воспользоваться.
Овечкин и Шубская планируют погулять с размахом в Москве. Причем на русскую свадьбу пара приглашает не только родных и друзей из российской столицы. Овечкин собирается пригласить хоккеистов «Вашингтон Кэпиталз» и оплатить услуги переводчиков, чтобы спортсмены чувствовали себя комфортно. По данным прессы, среди звездных гостей также будут Тимати, Джиган и T-killah.
Тем временем Анастасия выбирает подходящий наряд для торжества. Сейчас на примете у Шубской платья от Zuhair Murad и Elie Saab.
Напомним, хоккеист сделал предложение дочери Веры Глаголевой в сентябре 2015 года. Радостным событием Овечкин поделился в социальных сетях. «Сказала да», — сообщил подписчикам спортсмен. Сейчас пара живет в США. По словам Анастасии, ей нравится Вашингтон, в отличие от шумного и беспокойного Нью-Йорка.
Ранее мы писали:
Вера Глаголева высказалась по поводу романа дочери с Александром Овечкиным. Актриса уважает хоккеиста.
Александр Овечкин предпочитает россиянок американкам. По мнению хоккеиста, россиянки гораздо интереснее.
Александр Овечкин представил возлюбленную. Спортсмен влюблен в очаровательную девушку.
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