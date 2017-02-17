Ким Кардашян похвасталась постройневшей фигурой

Ким Кардашян (Kim Kardashian) принялась за старое. Звезда все чаще выходит в свет и увлеченно публикует свои снимки в социальных сетях. Накануне она опубликовала эффектные фотографии, сделанные во время отдыха в Коста-Рике. Публика под сильным впечатлением.

















Для снимков Ким позировала в бикини. На некоторых фото акцент сделан на звездные бедра, и, по мнению светских обозревателей, Кардашян немного похудела, сейчас она выглядит просто идеально.

Сейчас звезда находится в Нью-Йорке и на днях блеснула на показе модной коллекции Yeezy своего супруга Канье Уэста (Kanye West). Поговаривают, Ким подумывает о поездке в Париж на Неделю моды. И это через пять месяцев после громкого ограбления. Кардашян колеблется, но Канье полагает, что сейчас поездка во Францию пойдет знаменитости на пользу.

Ранее сообщалось, что французская полиция задержала 16 подозреваемых в ограблении звезды. Были проведены обыски и обнаружены 300 тысяч евро наличными. По предположениям журналистов Le Figaro, вероятно, эти деньги получены от продажи ювелирных украшений Ким.

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