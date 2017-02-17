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Ким Кардашян похвасталась постройневшей фигурой


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Ким Кардашян (Kim Kardashian) принялась за старое. Звезда все чаще выходит в свет и увлеченно публикует свои снимки в социальных сетях. Накануне она опубликовала эффектные фотографии, сделанные во время отдыха в Коста-Рике. Публика под сильным впечатлением.

 
 
 

Для снимков Ким позировала в бикини. На некоторых фото акцент сделан на звездные бедра, и, по мнению светских обозревателей, Кардашян немного похудела, сейчас она выглядит просто идеально.

Сейчас звезда находится в Нью-Йорке и на днях блеснула на показе модной коллекции Yeezy своего супруга Канье Уэста (Kanye West). Поговаривают, Ким подумывает о поездке в Париж на Неделю моды. И это через пять месяцев после громкого ограбления. Кардашян колеблется, но Канье полагает, что сейчас поездка во Францию пойдет знаменитости на пользу.

Ранее сообщалось, что французская полиция задержала 16 подозреваемых в ограблении звезды. Были проведены обыски и обнаружены 300 тысяч евро наличными. По предположениям журналистов Le Figaro, вероятно, эти деньги получены от продажи ювелирных украшений Ким.

Ранее мы писали:

Ким Кардашян блеснула в прозрачной юбке. Провокация – это в стиле Ким.

Ким Кардашян: «Будьте тем, кем пожелаете». Звезда опубликовала откровенный снимок. 

Ким Кардашян интригует откровенным фото. Звезда намекнула на новый проект. 



0 Не нравится 0 Нравится 17.02.2017 Теги: Ким Кардашян

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