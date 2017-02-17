 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Киану Ривз: «Я не собираюсь становиться отцом»


0 0

Голливудский актер Киану Ривз (Keanu Reeves) сильно расстроил своих многочисленных поклонниц. Увы, сегодня вряд ли у кого появится шанс создать семью со звездой. Как заявил Киану, уже слишком поздно.

 
 
 

Сейчас Ривз промоутирует сиквел боевика «Джон Уик» и стал звездой мартовского выпуска британского Esquire. Актер принял участие в стильной фотосессии и немного рассказал о жизни. В частности, Киану заявил, что семью создавать не думает: «Слишком поздно. Все кончено. Мне 52, и я не собираюсь становиться отцом».

Напомним, Киану никогда не состоял в браке. В 1999 году подруга актера Дженнифер Сайм родила мертвую девочку.

«Чертова смерть. Старение, — продолжил развивать тему Ривз. — Я только начал смиряться со всем этим и почувствовал себя лучше. Ведь дело в том, что тебе нужно обязательно сделать кучу вещей, прежде чем умрешь. Я весь состою из этих клише. Постоянно думаю: "Боже, куда ушло время, что я сделал?"».

Актер процитировал сонет Шекспира:

«И ужасаюсь вновь потере каждой,

И вновь плачу я дорогой ценой,

За то, за что платил уже однажды».

И добавил: «Я и есть тот самый парень».

Ранее мы писали:

Киану Ривз: «У меня нет четырех взрослых детей». Актер оказался в центре скандала. 

Киану Ривз: «Мой кризис среднего возраста был катастрофой». Многие полагали, что у актера — серьезная депрессия. 

Киану Ривз очарован россиянками. По словам актера, русские женщины очень красивы и в них есть глубина.



0 Не нравится 0 Нравится 17.02.2017 Теги: Киану Ривз

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 11  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору