Киану Ривз: «Я не собираюсь становиться отцом»

Голливудский актер Киану Ривз (Keanu Reeves) сильно расстроил своих многочисленных поклонниц. Увы, сегодня вряд ли у кого появится шанс создать семью со звездой. Как заявил Киану, уже слишком поздно.

















Сейчас Ривз промоутирует сиквел боевика «Джон Уик» и стал звездой мартовского выпуска британского Esquire. Актер принял участие в стильной фотосессии и немного рассказал о жизни. В частности, Киану заявил, что семью создавать не думает: «Слишком поздно. Все кончено. Мне 52, и я не собираюсь становиться отцом».

Напомним, Киану никогда не состоял в браке. В 1999 году подруга актера Дженнифер Сайм родила мертвую девочку.

«Чертова смерть. Старение, — продолжил развивать тему Ривз. — Я только начал смиряться со всем этим и почувствовал себя лучше. Ведь дело в том, что тебе нужно обязательно сделать кучу вещей, прежде чем умрешь. Я весь состою из этих клише. Постоянно думаю: "Боже, куда ушло время, что я сделал?"».

Актер процитировал сонет Шекспира:

«И ужасаюсь вновь потере каждой,

И вновь плачу я дорогой ценой,

За то, за что платил уже однажды».

И добавил: «Я и есть тот самый парень».

Ранее мы писали:

Киану Ривз: «У меня нет четырех взрослых детей». Актер оказался в центре скандала.

Киану Ривз: «Мой кризис среднего возраста был катастрофой». Многие полагали, что у актера — серьезная депрессия.

Киану Ривз очарован россиянками. По словам актера, русские женщины очень красивы и в них есть глубина.