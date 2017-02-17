Киану Ривз: «Я не собираюсь становиться отцом»
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Голливудский актер Киану Ривз (Keanu Reeves) сильно расстроил своих многочисленных поклонниц. Увы, сегодня вряд ли у кого появится шанс создать семью со звездой. Как заявил Киану, уже слишком поздно.
Сейчас Ривз промоутирует сиквел боевика «Джон Уик» и стал звездой мартовского выпуска британского Esquire. Актер принял участие в стильной фотосессии и немного рассказал о жизни. В частности, Киану заявил, что семью создавать не думает: «Слишком поздно. Все кончено. Мне 52, и я не собираюсь становиться отцом».
Напомним, Киану никогда не состоял в браке. В 1999 году подруга актера Дженнифер Сайм родила мертвую девочку.
«Чертова смерть. Старение, — продолжил развивать тему Ривз. — Я только начал смиряться со всем этим и почувствовал себя лучше. Ведь дело в том, что тебе нужно обязательно сделать кучу вещей, прежде чем умрешь. Я весь состою из этих клише. Постоянно думаю: "Боже, куда ушло время, что я сделал?"».
Актер процитировал сонет Шекспира:
«И ужасаюсь вновь потере каждой,
И вновь плачу я дорогой ценой,
За то, за что платил уже однажды».
И добавил: «Я и есть тот самый парень».
Ранее мы писали:
Киану Ривз: «У меня нет четырех взрослых детей». Актер оказался в центре скандала.
Киану Ривз: «Мой кризис среднего возраста был катастрофой». Многие полагали, что у актера — серьезная депрессия.
Киану Ривз очарован россиянками. По словам актера, русские женщины очень красивы и в них есть глубина.
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Обсуждение 11
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УЕ МСККакая ерунда. У меня мужу 53 года. Нашей младшей дочери - 3 с половиной. Она его обожает. Пока она не подросла , он каждый вечер укачивал ее, чтоб уснула. Зато соседка - молодая мамаша. Сплавила сына в спец интернат , и даже на каникулы не хочет забирать. Что толку ребенку от того, что она молода?
18.02.17 02:32
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ТриоПессимист и зануда.
17.02.17 21:58
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ПрелестьСлабый нервный боящийся. Вечно в унынии. Реально оценил свои силы.
17.02.17 15:05
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50/50жаль, очень жаль. красивый, талантливый, какие дети замечательные могли быть. но 52 года для мужчины - не приговор))
17.02.17 14:46
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АхаЗдравый подход, как по мне. Всему своё время. У меня недоумение вызывают люди, становящиеся родителями на старости лет. Что детей надо вырастить и желательно активно участвовать в их жизни (побегать, поиграть, обсудить новинки и т.д.) они не думают. Надеются жить вечно.
17.02.17 14:24
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АхаК сожалению, профессионализм в журнале падает. А комментарии с критикой просто удаляют, вмест того, чтобы развиваться в интересном читателю направлении. Такой вот кастомер экспириенс.
17.02.17 14:19
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КабукиЭто он напрасно. Такие пацаны должны оставлять после себя кого-то.
17.02.17 14:07
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Micha PiterНадо всё-таки проверять текст прежде чем выставлять на всеобщее чтение - ну столько опечаток...
17.02.17 14:05