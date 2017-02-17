Бузову могут принудить к рекламе в соцсетях

Ольге Бузовой не повезло в личной жизни, зато на музыкальном поприще у девушки большой успех. Но не только песнями и телешоу живет Бузова. В свое время ведущая выпустила несколько книг, и с последним изданием возникли некоторые недоразумения.

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Бузова легкомысленно забыла о промоушене своей книги «Цена счастья». В итоге компания, занимающаяся продвижением издания, подала досудебную претензию из-за нарушения телеведущей договора о сотрудничестве.

Как сообщается, от ведущей требуют упоминать о «Цене счастья» в Insta не реже двух раз в неделю. «В рамках арбитражного процессуального кодекса была подана досудебная претензия индивидуальному предпринимателю Бузовой Ольге Игоревне, — сообщил порталу Life юрист Алексей Степанов. — Суть претензии: просим Ольгу Бузову рекламировать книгу не реже 1–2 раз в неделю в социальных сетях — так, как прописано в договоре. Бузова — достаточно специфический субъект: её личная жизнь и выпускаемая ею продукция интересны только её подписчикам. Поэтому расчёт был сделан именно на рекламу книги в "Инстаграме" и на её подписчиков, которые сначала сметали продукт. Но когда она перестала говорить о книге, продажи встали».

Степанов уточнил, что компания может подать иск с требованием обязать звезду рекламировать книгу, и в этом случае приставы будут «дважды в неделю заставлять её выдавать посты».

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