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Боярский удивляется способностям Малахова


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Никогда не поздно попробовать что-то новое. Такого мнения придерживается знаменитый актер Михаил Боярский. Сейчас звезда выступает в роли ведущего шоу «Минута славы» и недавно поделился своими ощущениями.

Как рассказал Боярский, участие в телешоу стало для него своеобразным и весьма интересным экзаменом. Он внимательно слушает объективную критику своей работы. «Я сразу предупредил: "Если у меня не будет получаться, вы скажите"».

При этом актер признался, что поражается способностям Андрея Малахова и Бориса Корчевникова вести скандальные ток-шоу. «Они в таком мусоре копаются! Это какой-то ужас. Проблемы, которые они выставляют на всю страну, настолько мерзкие... И это "едят" все. Так устроено странно. Я очень стесняюсь, когда личная судьба выносится на обсуждение. Свадьбы, похороны, чужие дети... Зачем это все?» — удивляется в интервью «Комсомольской правде» Боярский.

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    Разделяете мнение Боярского по поводу ток-шоу Малахова?
 

Михаил Сергеевич также не любит телешоу с участием детей. «Дрессированных детей я не люблю. Это что-то чудовищное. <...>. Вообще, телевидение – это опасный инструмент. Очень опасный».

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0 Не нравится 0 Нравится 17.02.2017 Теги: михаил боярский

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