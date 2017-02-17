Бейонсе похвасталась роскошным декольте

Певица Бейонсе (Beyonce) переживает особые, волшебные моменты. Звезда ждет двойню и наслаждается своим интересным положением. Сегодня Бей редко видят без улыбки. Причем улыбка у артистки завораживающая. Как и декольте.

















Бейонсе опубликовала в блоге серию фотографий с вечеринки после церемонии «Грэмми». На вручении музыкальных наград звезда получила всего две премии, что сильно возмутило публику (Адель возмутилась настолько, что в порыве сломала статуэтку и заявила, что ее награда в номинации «Альбом года» должна достаться Бейонсе).

Однако сама артистка после шоу в прекраснейшем настроении отправилась на пати, где блистала в роскошном белом платье с умопомрачительным декольте, созданном специально для нее креативным директором Roberto Cavalli Питером Дундасом (Peter Dundas). Судя по снимкам, будущему пополнению рада не только Бей, но и ее супруг и сестра Соланж.

Но сплетники не успокаиваются и обсуждают слухи о том, что пара на грани развода. «Бейонсе так окончательно и не простила Джей Зи измену, поэтому ей тяжело с ним общаться, — сообщил некий инсайдер RadarOnline. — Они надеялись, что беременность спасет их отношения, но этого не произошло. Бейонсе готова воспитывать детей одна».

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