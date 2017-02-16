Тильда Суинтон станет Доктором Кто?

Недавно любители научно-фантастического сериала «Доктор Кто» были неприятно удивлены. Исполнитель главной роли Питер Капальди (Peter Capaldi) заявил об уходе с проекта. Но это не значит окончание сериала. Капальди ищут замену, и, по слухам, приглашение может получить знаменитая актриса Тильда Суинтон (Tilda Swinton).

















Британские букмекеры принимают ставки на нового исполнителя роли Доктора Кто. И на сегодняшний день фаворитом стала именно Суинтон. По мнению публики, Тильда с ее андрогинной и несколько загадочной внешностью вполне подходит.

С небольшим отрывом от нее в списке кандидатов на роль путешественника во времени находится Бен Уишоу (Ben Whishaw). Также ставки активно делают на актрис Максин Пик (Maxine Peake) и Оливию Колман (Olivia Colman).

Напомним, недавно 56-летняя актриса блеснула в блокбастере «Доктор Стрэндж». Тильда сыграла Старейшину - древнего кельта, ставшего тибетским чародеем. При этом Суинтон не раз говорила, что давно привыкла к тому, что ее принимают за мужчину. «Ко мне то и дело обращаются «сэр», в лифтах или на улице. Наверное, потому, что я длинная и не злоупотребляю губной помадой. Однажды я проходила таможенный контроль в аэропорту, и меня досматривал таможенник-мужчина».

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