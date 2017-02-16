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Тильда Суинтон станет Доктором Кто?


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Недавно любители научно-фантастического сериала «Доктор Кто» были неприятно удивлены. Исполнитель главной роли Питер Капальди (Peter Capaldi) заявил об уходе с проекта. Но это не значит окончание сериала. Капальди ищут замену, и, по слухам, приглашение может получить знаменитая актриса Тильда Суинтон (Tilda Swinton).

  • Фотосессия для журнала Out
  • Фотосессия для журнала Out
  • Фотосессия для журнала Out
  • Фотосессия для журнала Out
  • Фотосессия для журнала Out
 
 
 

Британские букмекеры принимают ставки на нового исполнителя роли Доктора Кто. И на сегодняшний день фаворитом стала именно Суинтон. По мнению публики, Тильда с ее андрогинной и несколько загадочной внешностью вполне подходит.

С небольшим отрывом от нее в списке кандидатов на роль путешественника во времени находится Бен Уишоу (Ben Whishaw). Также ставки активно делают на актрис Максин Пик (Maxine Peake) и Оливию Колман (Olivia Colman).

Напомним, недавно 56-летняя актриса блеснула в блокбастере «Доктор Стрэндж». Тильда сыграла Старейшину - древнего кельта, ставшего тибетским чародеем. При этом Суинтон не раз говорила, что давно привыкла к тому, что ее принимают за мужчину. «Ко мне то и дело обращаются «сэр», в лифтах или на улице. Наверное, потому, что я длинная и не злоупотребляю губной помадой. Однажды я проходила таможенный контроль в аэропорту, и меня досматривал таможенник-мужчина».

Ранее мы писали:

Тильда Суинтон: «Возраст не пугает». Он пугает тех, кто цепляется за прошлое или живет будущим, считает звезда. 

Тильда Суинтон: «Никогда не считала себя красивой». Актриса не ассоциировала понятие красоты с людьми, которых знала. 

Тильда Суинтон не обижается, когда ее путают с мужчиной. Она давно к этому привыкла. 



0 Не нравится 0 Нравится 16.02.2017 Теги: тильда суинтон

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