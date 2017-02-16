Собчак показала странные ноги

Ксения Собчак ведет активную работу. Сегодня она представила новый номер L'Officiel и опубликовала свой новый снимок. Фото поклонников звезды удивило.

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Снимок, на котором Ксения запечатлена в стильном джемпере и черной юбке с глубоким разрезом, звезда опубликовала, рассказывая об интервью с владелицей модного магазина SV Moscow Татьяной Стрекаловской.

Многие подписчики сразу обратили внимание на то, что фото несколько странное: «Фото замечательное! Лишь потом - почему три ноги и где одна рука?», «Неудачный ракурс, сначала подумала 3 ноги», «Третья нога из-под платья что ли торчит?», «Кто этот гений фотографии? Как так можно сфоткать?», «Да, смешное фото вышло».

Но с другой стороны на снимке видно, что Ксения может похвастаться стройными ногами и отсутствием целлюлита. Что в принципе неудивительно - после рождения сына Платона Собчак быстро восстановилась и сейчас занимается не только йогой. «Впереди - длинннннный путь к былой форме. Но дорогу осилит идущий, ремни тянущий! Страдаю, но постигаю азы "динамического пилатеса"», - сообщила недавно знаменитость.

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