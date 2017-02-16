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Серябкина рассказала об отношениях с бывшим


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Стоит ли ставить жирную точку в отношениях с бывшими возлюбленными? Удалять номер телефона и вообще вычеркивать их из жизни? Или продолжать общение? Солистки группы Serebro предпочитают последнее.

Недавно солистка группы Ольга Серябкина призналась, что не готова к созданию семьи. В свое время девушку часто замечали в компании Ираклия Пирцхалавы, затем поползли сплетни о романе с диджеем M.E.G. Сплетни не подтвердились, а сама артистка предпочитает не обсуждать личное. И тем не менее недавно артистка призналась, что до сих пор общается с первой любовью.

«Знаю, что интересуется тем, что происходит в моей жизни. И я рада, что нам при расставании удалось не поругаться».

«Со своей первой любовью я встретилась две недели назад, мы вместе тусовались, – рассказала изданию Dni.Ru Полина Фаворская. – Мы с ним друзья, хорошо общаемся. Просто я не люблю расставаться с людьми, чтобы оставался негативный осадок. Мы следим за жизнью друг друга, и это самое крутое, что может быть с первой любовью».

Ранее мы писали:

Ольга Серябкина спровоцировала скандал откровенным снимком. Подписчики недовольны голым фото.

Песня дня. Чувственный дебют солистки Serebro. Holy Molly - англоязычный сольный проект Ольги Серябкиной. 

Serebro представили провокационную фотосессию. Снимки получились эффектными. Как всегда. 



0 Не нравится 0 Нравится 16.02.2017 Теги: Ольга Серябкина

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