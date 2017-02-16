Российская модель провела безумную фотосессию на небоскребе

Все слышали о смелых и отчаянных Insta-блогерах, готовых ради эффектного кадра на невероятные безумства. Порой эти «подвиги» заканчиваются фатально. Но это не останавливает тех, кто гонится за славой.

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Российская модель Виктория Одинцова произвела фурор поистине головокружительной фотосессией на Башне Кайан в Дубае. Причем девушка позировала без страховки. Сумасшедшую фотосессию Одинцова опубликовала в Instagram в конце декабря. Но только сейчас геройства девушки были замечены прессой и заметка о них появилась в британских таблоидах. Видео и фото набрали около 100 тысяч просмотров.

Публикация от Viki Odintcova (@viki_odintcova) Дек 29 2016 в 7:50 PST

Сама Виктория опубликовала две недели назад один из снимков и написала: «До сих пор не могу поверить, что я это сделала. Каждый раз при просмотре потеют ладони».

Публикация от Viki Odintcova (@viki_odintcova) Дек 30 2016 в 6:08 PST

Публика подвиги 23-летней модели восприняла неоднозначно: «Чувак тоже безбашенный, такую ответственность взял!! Молодцы! Так и надо! Адреналин и свобода! Только не повторяйте ))», «Она хотела летать... Идиоты с идиотскими проектами!», «Круто», «Храни Бог, к сожалению, дуру», «Надеюсь, вас забанят и арестуют за это сумасшествие», «Очень жаль, что он не отпустил тебя! Избавить бы мир раз и навсегда от таких глупых людей!»

Башня Кайан, также известная как Башня Бесконечность, построена в 2013 году. Небоскреб считается восьмым по высоте жилым зданием и самым высоким зданием, которое перекручено на 90 градусов.

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