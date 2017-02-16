Российская модель провела безумную фотосессию на небоскребе
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Все слышали о смелых и отчаянных Insta-блогерах, готовых ради эффектного кадра на невероятные безумства. Порой эти «подвиги» заканчиваются фатально. Но это не останавливает тех, кто гонится за славой.
Российская модель Виктория Одинцова произвела фурор поистине головокружительной фотосессией на Башне Кайан в Дубае. Причем девушка позировала без страховки. Сумасшедшую фотосессию Одинцова опубликовала в Instagram в конце декабря. Но только сейчас геройства девушки были замечены прессой и заметка о них появилась в британских таблоидах. Видео и фото набрали около 100 тысяч просмотров.
Сама Виктория опубликовала две недели назад один из снимков и написала: «До сих пор не могу поверить, что я это сделала. Каждый раз при просмотре потеют ладони».
Публика подвиги 23-летней модели восприняла неоднозначно: «Чувак тоже безбашенный, такую ответственность взял!! Молодцы! Так и надо! Адреналин и свобода! Только не повторяйте ))», «Она хотела летать... Идиоты с идиотскими проектами!», «Круто», «Храни Бог, к сожалению, дуру», «Надеюсь, вас забанят и арестуют за это сумасшествие», «Очень жаль, что он не отпустил тебя! Избавить бы мир раз и навсегда от таких глупых людей!»
Башня Кайан, также известная как Башня Бесконечность, построена в 2013 году. Небоскреб считается восьмым по высоте жилым зданием и самым высоким зданием, которое перекручено на 90 градусов.
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