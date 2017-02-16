Панайотов раскритиковал Бузову

Ольга Бузова стремительно покоряет шоу-бизнес. Девушка выпустила две композиции, которые сразу же стали хитами, однако другие артисты оценивают творчество девушки довольно критически. Так, Александр Панайотов довольно язвительно отозвался о музыкальном таланте звезды «Дома-2».

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Сейчас участник шоу «Голос» числится в списке кандидатов на участие в «Евровидении». Панайотов предпочитает не обсуждать возможную поездку на конкурс, однако на днях посетовал на то, что российские исполнители по своим вокальным данным уступают зарубежным артистам.

«Мне все-таки абсолютно противопоказано смотреть такие шоу, как «Грэмми». Я после этого хожу несколько дней жутко подавленный, почти в депрессии… Как же полярны наши музыкальные миры...Какая пропасть между нами... Бейонсе, Адель, о чем тут можно вообще говорить? И прекрасный молодой певец Джейкоб Кольер, которого заметил в «Инстаграме» легендарный Куинси Джонс, получил два «Грэмми» не потому, что папа заплатил. А потому что действительно мегаталантливый! А у нас все чествуют ведущую реалити-шоу, которая вдруг решила запеть… Как быть-то?» — написал Александр в соцсетях.

Пост спровоцировал бурную дискуссию. Поклонники Бузовой заявили, что Ольга молодец, а Панайотову, у которого «фееричного взлёта в карьере не было, завидовать молча надо».

Однако многие поддержали артиста: «Все правильно. И это проблема не только шоу-бизнеса, всей нашей страны», «Это называется здоровая критика и свобода слова. Только так музыка станет качественнее», «Саша, есть надежда на то, что молодые талантливые и голосистые певцы поднимут планку нашего шоу-бизнеса».

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