Панайотов раскритиковал Бузову
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Ольга Бузова стремительно покоряет шоу-бизнес. Девушка выпустила две композиции, которые сразу же стали хитами, однако другие артисты оценивают творчество девушки довольно критически. Так, Александр Панайотов довольно язвительно отозвался о музыкальном таланте звезды «Дома-2».
Сейчас участник шоу «Голос» числится в списке кандидатов на участие в «Евровидении». Панайотов предпочитает не обсуждать возможную поездку на конкурс, однако на днях посетовал на то, что российские исполнители по своим вокальным данным уступают зарубежным артистам.
«Мне все-таки абсолютно противопоказано смотреть такие шоу, как «Грэмми». Я после этого хожу несколько дней жутко подавленный, почти в депрессии… Как же полярны наши музыкальные миры...Какая пропасть между нами... Бейонсе, Адель, о чем тут можно вообще говорить? И прекрасный молодой певец Джейкоб Кольер, которого заметил в «Инстаграме» легендарный Куинси Джонс, получил два «Грэмми» не потому, что папа заплатил. А потому что действительно мегаталантливый! А у нас все чествуют ведущую реалити-шоу, которая вдруг решила запеть… Как быть-то?» — написал Александр в соцсетях.
Пост спровоцировал бурную дискуссию. Поклонники Бузовой заявили, что Ольга молодец, а Панайотову, у которого «фееричного взлёта в карьере не было, завидовать молча надо».
Однако многие поддержали артиста: «Все правильно. И это проблема не только шоу-бизнеса, всей нашей страны», «Это называется здоровая критика и свобода слова. Только так музыка станет качественнее», «Саша, есть надежда на то, что молодые талантливые и голосистые певцы поднимут планку нашего шоу-бизнеса».
Ранее мы писали:
Фадеев назвал победителя шоу «Голос». По мнению продюсера, в пятом сезоне телешоу «Голос» самым лучшим стал Александр Панайотов.
Мэрилин Керро советует Бузовой «быть самой собой». Экстрасенс рекомендует ведущей проанализировать разрыв с Тарасовым.
Бузова объединилась со Ждуном. Ведущая поддержала интернет-мем.
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Обсуждение 3
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ЛенаНу, о Евровидении Бузова может только мечтать, не более. Фонограмма записанная каким-то искусственным голосом там не пройдет. Ну, а в живую дамочка петь совсем не умеет. Александр молодец. Талантливый , настоящий певец. А кто поддерживает Бузову? Сопливые фанатки Д-2, которые создали себе кумира и по глупости поклоняются этому идолу. Александр затронул больную тему нашей эстрады. Такие бузовы, не имея голоса, но имея определенный запас денег, могут с наглостью называть себя певицами, лезть на сцену с напором вездехода. Гнать таких метлой. Вам, Александр, дальнейших творческих успехов и спасибо за правду. Надеемя увидеть Вас на Евровидении.
16.02.17 21:34
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Butterfly USAВсе верно! И рассуждает здраво, и талант очевиден. О таких случаях правильно говорят, что беда, когда пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник. Не о таланте, но о призвании, о профессии. На конкурс все-таки надо посылать не любителей, а профессионалов.
16.02.17 11:30