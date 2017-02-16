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Николь Кидман сыграла на контрасте


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Голливудская звезда Николь Кидман (Nicole Kidman) уверяет, что счастлива с музыкантом Китом Урбаном (Keith Urban). Но время от времени актриса не прочь объединиться с другими мужчинами. Например, со звездой сериала «Карточный домик» Махершала Али (Mahershala Ali).

 
 
 

Кидман и Али стали звездами фотосессии журнала W. И надо сказать, на обложке актеры смотрятся очень эффектно.

Сейчас Николь готовится к церемонии «Оскар» - она номинирована на премию в категории «Лучшая актриса второго плана» за роль в картине «Лев».

Сегодня, 16 февраля, фильм Гарта Дэвиса выходит в российский прокат. Это история о мальчике из индийских трущоб Сару, который потерялся в пятилетнем возрасте, но смог найти новую семью в Австралии. Через 25 лет Сару с помощью Google Earth нашел родной дом и встретился с матерью.

Кидман исполнила роль Сью Бриерли - женщины, усыновившей Сару. По словам актрисы, перед съемками она встречалась с реальной миссис Бриерли, чтобы убедиться, что готова к роли. «Мы прекрасно пообщались. Я думала: "Какой замечательный человек!" А потом я начала переживать, боялась разочаровать ее. К счастью, ей картина понравилась. Слава богу», —​ рассказала актриса.

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Николь Кидман уменьшила грудь. Актриса отказалась от имплантатов.


0 Не нравится 0 Нравится 16.02.2017 Теги: Николь Кидман

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